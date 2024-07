Missão Flórida gera oportunidades de negócios

Um estudo do The Digital Project Manager mostrou a Flórida na liderança como o estado mais empreendedor dos Estados Unidos em 2023. Ainda segundo a pesquisa, com um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente $1,1 trilhão de dólares em 2023, a Flórida possui uma economia diversificada que oferece uma variedade de oportunidades para empreendedores e profissionais em busca de novos horizontes.

Uma das atrações mais significativas para os brasileiros é a considerável comunidade de compatriotas que já se estabeleceu na região. De acordo com a Florida Chamber Foundation, a Flórida possui mais de 700.000 brasileiros residentes que oferecem uma rede de apoio e uma atmosfera culturalmente diversificada que facilita a transição para uma nova vida no exterior. Além disso, o estado é conhecido por sua política empresarial favorável, com baixos impostos sobre a renda pessoal e a ausência de imposto estadual sobre a renda. Essas vantagens fiscais fazem da Flórida um destino atraente para empreendedores que desejam iniciar ou expandir seus negócios nos Estados Unidos.

“Orlando é um hot-spot da presença econômica brasileira nos Estados Unidos. Essa cidade atrai muitas famílias que movimentam toda uma economia local, que passa a usufruir de escolas, serviços de saúde e o comércio da região, além de proporcionar uma troca cultural importante”, explica o diplomata brasileiro e diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) , Rodrigo Fonseca.

Ainda de acordo com a pesquisa da Florida Chamber Foundation, o estado é o destino mais empreendedor para brasileiros. Desempenhando um papel expressivo na economia, os brasileiros realizam investimentos anuais de aproximadamente US$10,7 bilhões em setores como imobiliário e varejista, segundo informa o relatório.

“O Brasil é o principal parceiro comercial internacional da Flórida. Exportando peças de aviões, concentrado de suco de laranja, armamento e importando computadores, celulares e móveis para citar alguns itens”, informa o Cônsul-geral do Brasil em Orlando, João Lucas de Almeida, que continua: “Um terço de todas as exportações para o Brasil vem ou passam pela Flórida. O Brasil é o 14° maior investidor em capital fixo com 1,5 bilhão de dólares, empregando cerca de 5.500 pessoas. O Brasil representa 8% do investimento direto estrangeiro sendo o 5° país neste segmento”.

Dentre as iniciativas realizadas por brasileiros na Flórida, destaca-se o Missão Flórida. Este evento objetiva realizar uma imersão empresarial e cultural em Orlando durante uma semana intensiva. Os participantes poderão compreender a dinâmica dos negócios nos EUA com visitas à prefeitura da cidade, empreendimentos, almoços e jantares com autoridades locais, reuniões com líderes do Consulado-Geral do Brasil em Orlando, Apex, SECOM, Câmaras de Comércio e empresas especializadas em abertura no mercado para quem busca expandir seus horizontes comerciais nos Estados Unidos.

Durante uma semana do mês de abril de 2025, os participantes do Missão Flórida terão acesso a uma série de atividades planejadas que compreendem a programação, uma delas é a participação na Expo ECON, uma manhã dedicada à exposição de oportunidades, onde empresários brasileiros que participam do grupo Missão Flórida, bem como aqueles com empresas nos Estados Unidos, poderão trocar experiências e explorar possibilidades de parceria. A inclusão da Expo ECON como parte do itinerário destaca o aspecto de exposição de expansão de negócios, promovendo aos participantes uma plataforma para apresentar seus produtos e serviços à comunidade empresarial americana.

Para o CEO do Missão Flórida, Glaucio Uchôa, “o Missão Flórida não se limita apenas a um evento; é uma extensão do renomado ECON - Encontro de Negócios das Américas, dedicado a promover o intercâmbio de informações e incentivar empreendedores na internacionalização de recursos, facilitando parcerias estratégicas. Durante a programação, será realizada a primeira edição da Expo ECON, onde empresários brasileiros terão a chance de mostrar seus produtos e serviços para a comunidade americana. Esta exposição não apenas estimulará parcerias comerciais bilaterais, mas também fomentará o networking e a troca de conhecimentos entre líderes empresariais, investidores e profissionais do setor”, finaliza.

Entre os direcionamentos do Missão Flórida destacam-se:

Estabelecer conexões estratégicas e compreender as práticas de negócios americanas; Explorar oportunidades de mercado e promover a expansão de empresas brasileiras interessadas em negócios nos Estados Unidos, especificamente na região da Flórida; Oferecer uma experiência completa e diversificada para os empresários brasileiros interessados em explorar o mercado americano; Firmar networking e parcerias comerciais através de um ambiente propício à expansão bilateral entre empresários brasileiros e a comunidade empresarial americana; Servir como plataforma para empreendedores brasileiros adquirirem know-how sobre o mercado americano; Promover a exposição econômica contribuindo para o desenvolvimento empresarial, facilitando o intercâmbio de informações, incentivando o empreendedorismo e impulsionando o crescimento das empresas brasileiras nos mercados internacionais.

O Missão Flórida oferece uma combinação de oportunidades de aprendizado, interação e negociação para os participantes. Durante os sete dias de atividades planejadas, os empresários terão a chance de participar de diversas reuniões, visitas a órgãos governamentais e empresas, além de desfrutar de momentos de networking e confraternização com líderes empresariais locais. Destacam-se os encontros no Consulado de Orlando, a visita à prefeitura da cidade e os almoços e jantares com empresários brasileiros e americanos, proporcionando oportunidades valiosas de troca de experiências e insights sobre o mercado.

Serviço:

Evento: Missão Flórida

Data: 7 a 13 de abril de 2025

Local: Orlando, Estados Unidos

Informações adicionais: https://econmissaoflorida.com/

Website: https://econmissaoflorida.com/missao-florida/