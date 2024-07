Grupo Nexxees publica relatório de ações ESG

O Grupo Nexxees, holding de empresas que atuam em mercados como o financeiro, de tecnologia e de saúde, que tem entre suas empresas a Nexxera, divulgou o seu novo relatório ESG, abrangendo ações tomadas nos anos de 2022 e 2023.



A ideia é que o documento, disponível on-line, sirva como um instrumento de transparência e prestação de contas, proporcionando uma visão abrangente das práticas e desempenhos da organização nos três pilares de ESG ? sigla originária do inglês que corresponde ao conjunto de medidas de uma empresa na área ambiental (E), social (S) e de governança (G).



“Estamos atentos às adaptabilidades que se fizerem necessárias nesse planeta que vive em constante transformação, sempre com o compromisso de tornar as pessoas e empresas mais fortes e sustentáveis. Por isso, nossa estratégia ESG é levada muito a sério”, declara Edson Silva, fundador e presidente do Grupo Nexxees.

O material destaca a redução de emissões de carbono por parte do grupo (entre 2021 e 2022, a diminuição foi de 22,4 toneladas de dióxido de carbono), os investimentos em projetos comunitários que beneficiam mais de 50 mil pessoas, a criação de um comitê ESG e a adoção de políticas rigorosas de ética e compliance.



O Grupo Nexxees passou a ser membro do Programa Brasileiro GHG Protocol, que estimula a redução das emissões dos gases de efeito estufa no meio corporativo, e do Carbon Disclosure Project (CDP) Supply Chain. Esse último é uma organização sem fins lucrativos que administra o sistema de divulgação global para investidores, empresas, cidades, estados e regiões gerenciarem seus impactos ambientais, visando à sustentabilidade.



Além da parte ambiental, o grupo reforça a sua atuação social por meio do Instituto Nexxera, que completou 15 anos em 2023. Mais de 200 mil pessoas já foram beneficiadas direta ou indiretamente pela atuação do instituto, em iniciativas como cursos de empreendedorismo, projetos de esporte, campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos, entre outras.



O relatório traz ainda a política de diversidade e inclusão do Grupo Nexxees, que transmite os valores e comportamentos a serem seguidos aos administradores, sócios e colaboradores. Entre eles, o respeito às diferenças, a prática de se colocar no lugar do outro, a necessidade de liderar pelo exemplo e a rejeição a qualquer ato de discriminação.



“Nossa estratégia ESG vem sendo inovada, ao mesmo tempo que o legado é parte importante para seguirmos construindo uma sociedade em que acreditamos, sem deixar ninguém para trás”, salienta Edenir Silva, fundador e vice-presidente do Grupo Nexxees.



Segundo a empresa, as diretrizes estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir paz e prosperidade.

Importância dos relatórios ESG

Na visão da empresa, a publicação de relatórios detalhados sobre práticas ambientais, sociais e de governança aumenta a transparência e a confiança entre stakeholders, incluindo investidores, clientes e a comunidade.



“Relatórios ESG ajudam a identificar e mitigar riscos relacionados a questões ambientais e sociais, além de assegurar conformidade com regulamentações e leis”, acrescenta o presidente do grupo.



A Nexxera alega ainda que empresas com fortes práticas ESG são frequentemente vistas como mais resilientes e preparadas para o futuro, o que pode resultar em vantagens competitivas e fortalecer a reputação corporativa.

Para saber mais, basta acessar: http://www.nexxera.com.br