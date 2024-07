Espetáculo infantil “Hoje, Godot Não Vem!” reflete sobre o tornar-se adulto

Reflexões sobre o amadurecimento a partir do texto clássico de Samuel Beckett, Esperando Godot, são o ponto de partida do espetáculo infantil Hoje, Godot Não Vem!, da Cia Caravan Maschera de Teatro. A peça faz uma temporada na CAIXA Cultural Curitiba, entre os dias 17 e 28 de julho. No dia 26 de julho, na sessão das 17h, o espetáculo será apresentado com tradução em Libras.

Na trama, duas crianças estão no deserto acompanhadas de uma árvore solitária, à espera de Godot. Enquanto aguardam, sem saber direito o que ou quem é Godot, os pequenos passam a refletir sobre o ato da espera e do tornar-se adulto.

“Durante a pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, a ideia da espera transmudou todos os indivíduos do planeta para sempre. Isso aumentou a nossa vontade de falar sobre o fato de que ‘as gaiolas estão em todos os lugares, mas nem sempre se pode ver até onde as grades alcançam’. Afinal, no período de confinamento, todos ficamos ansiosos pela liberdade”, conta o diretor Leonardo Garcia Gonçalves.

Tornar-se adulto

Com essas questões em mente, o diretor e autor da adaptação começou a pensar sobre o impacto de uma longa espera nas crianças. Leonardo se lembrou, por exemplo, de que, na infância, sempre ganhava sapatos maiores do que os seus pés, para que eles pudessem ser usados por mais tempo. “Eu ficava muito angustiado e um dia fiz várias perguntas para a minha mãe: e se eu não crescer o bastante? Ou se eu crescer mais do que os sapatos? E se os sapatos me apertarem quando eu crescer?”, afirma.

Em meio às reminiscências, para o espetáculo Hoje, Godot Não Vem!, a Cia Caravan Maschera estabeleceu uma relação entre a espera pelo pé crescer de forma correta e essa expectativa de virar logo adulto e, consequentemente, ser independente.

Todas essas aflições são trazidas para a cena de maneira lúdica. Por cerca de uma hora, adultos e crianças mergulham em um mundo diferente, regido mais pela subjetividade e menos pela lógica.

Sobre a encenação

Nesse contexto, o grupo utiliza a linguagem do teatro de bonecos para se conectar com o público a partir de uma atmosfera enigmática e existencialista da peça. Os personagens são inspirados nas obras do pintor surrealista belga René Magritte e foram todos desenvolvidos por Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Orlando Talarico e Kledir Salgado.

São nove bonecos construídos para a narrativa. Apenas os dois que representam as crianças que esperam Godot têm falas, dando forma aos seus anseios relacionados à solidão, à morte, ao tornar-se adulto e à autoaceitação. Os atores Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado dão vida a todos esses seres.

Para potencializar a atmosfera reflexiva, a Cia Caravan Maschera de Teatro inclui no cenário projeções em vídeo que exploram a técnica de stop motion. Essas imagens foram produzidas pelo Estúdio ANIM’ARTE – Venezia. A luz, desenhada por Corentin Praud, trabalha muito com a noção de claro e escuro, dando mais destaque aos bonecos e criando volume a partir de cores distintas.

A trilha sonora original, composta exclusivamente para o espetáculo, é assinada por Rafael Vanazzi, que criou melodias levando em consideração a ideia de tempo dilatado, ou seja, incluir alguns momentos de silêncio para deixar espaço para a imagem/ação acontecer. Há também quatro canções com letras de Leonardo Garcia Gonçalves e arranjos criados por Luisa Albuquerque e Rafael Salgado.

Sobre a Cia Caravan Maschera de Teatro

A Cia Caravan Maschera Teatro foi fundada em 2010. No início de suas pesquisas, a Companhia trilhou os caminhos que oscilam entre a máscara, o palhaço, o bufão e os bonecos. Iniciou em 2012 seus primeiros trabalhos no Brasil, na zona rural da cidade de Atibaia, em São Paulo. Desde o início, estabelecem como princípio de criação de espetáculos uma interação constante com a comunidade que os cerca por meio de oficinas, cursos de formação e residências artísticas com artistas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Até hoje, a Cia Caravan Maschera Teatro criou nove espetáculos que já circularam por 12 estados do Brasil e o Distrito Federal, além de ter participado de festivais internacionais na França, Itália, Eslovênia e Suíça.

Ficha técnica

Produção: Caravan Maschera Teatro

Direção e encenação: Leonardo Garcia Gonçalves

Texto: Leonardo Garcia Gonçalves

Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado

Colaboração de dramaturgia visual: Laurent Michelin

Bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Orlando Talarico e Kledir Salgado

Cenografia: Leonardo Garcia Gonçalves, Orlando Talarico e Giorgia Goldoni

Figurino: Kledir Salgado

Trilha sonora: Rafael Vanazzi

Canções: Luisa Albuquerque e Rafael Salgado

Interpretação musical: Luisa Albuquerque

Edição de diálogos: Rafael Salgado

Produção de vídeos Stop Motion: Estúdio ANIM’ARTE – Venezia

Roteiro de vídeos e projeções: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni

Edição de vídeo: Ian Marcel Iordanu

Designer de luz: Corentin Praud

Operação de luz: Bruno Garcia

Vozes dos bonecos: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafaella Uhiara

Residência de criação e concepção do espetáculo: TRAC Residenze Teatrali (Itália), Le LEM - Théâtre et Lieu d'ExpérimentationMarionnette (França), Théâtre Halle Roublot (França)

Serviço:??

Teatro: Hoje, Godot Não Vem!

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Datas: de 17 a 28/07/2024

Horários: quartas, quintas, sextas e domingos, sessões às 17h. Aos sábados, sessões às 15h e às 17h. No dia 26/7 (sexta-feira) com tradução em Libras. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à venda na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba.

Início das vendas dia 06/07

Classificação: livre para todos os públicos

Duração: 65 minutos

Acesso a pessoas com deficiência?

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Informações: site Curitiba Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba | (41) 4501-8722

Oficina de teatro de bonecos

Data/Horário: 27 de julho. Das 10h às 12h

Duração: 2 horas

Local: Sala de Oficinas da CAIXA Cultural Curitiba (R. Cons. Laurindo, 280)

Público: Crianças e adultos a partir de 10 anos

Vagas: 20

Inscrições: gratuitas, realizadas no local 30 minutos antes do início

Mais informações de imprensa com Antonio Carlos Domingues 41 99972-4792.

Website: https://drive.google.com/drive/folders/1dtmquJ_VzrNqVt5of16GT1aQQC1aNdiA