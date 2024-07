A Xsolla, empresa internacional de comércio de videogames, anunciou a aquisição da LF.Group, líder em soluções digitais para comunidades de jogos. Esta cooperação estratégica está pronta para transformar o modo como os desenvolvedores se conectam com seus públicos e gerenciam transações em diversas plataformas, integrando tecnologia avançada para melhor experiência do criador e do jogador.

O presidente da Xsolla, David Stelzer, compartilhou: "Investir em tecnologia e oferecer soluções inovadoras que melhorem a experiência de jogos eletrônicos para desenvolvedores é fundamental para nossa estratégia. Esta aquisição irá enriquecer significativamente nossas capacidades ao incorporar os pontos fortes tecnológicos do LF.Group em nossa estrutura de comércio."

O LF.Group vem sendo essencial em soluções de conectividade de jogadores, sobretudo mediante sua avançada tecnologia de bot Discord, primordial para esta aquisição. Esta tecnologia facilita interações e transações aprimoradas dentro de comunidades de jogos, se alinhandoàestratégia da Xsolla de dar suporte a desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos para monetizar seu conteúdo de modo eficaz.

Alexey Moiseenkov, Diretor Executivo e Cofundador do LF.Group, enfatizou as metas compartilhadas da aquisição. "Estamos animados em trazer nossa tecnologia e visãoàXsolla. Juntos, pretendemos criar um ambiente de jogos mais conectado e compatível às transações, expandindo além das plataformas tradicionais para incluir os principais serviços de mensagens como WhatsApp."

A cooperação terá foco na solução de comércio da Xsolla, a Xsolla Mall. Esta solução facilita a distribuição de conteúdo de jogos através de lojas de marca personalizada de influenciadores e lojas diretas ao cliente. Ela visa expandir sua rede de aquisição de influenciadores e aumentar a distribuição de itens virtuais e chaves de jogos a nível mundial. À medida que a integração avança, ambas as empresas estão comprometidas em se concentrar na experiência do usuário final, garantindo que as inovações desenvolvidas sejam impactantes e fáceis de usar.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente ao setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os tamanhos a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos em todo o mundo e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição mundial, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a alcançar mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores a nível mundial. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, e escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos eletrônicos como Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Sobre o LF.GROUP

O LF.Group desenvolve um kit de ferramentas que inclui uma plataforma web, um bot LFG no Discord e um aplicativo móvel. Todos eles servem a uma finalidade: criar a forma mais fácil de se conectar com outros jogadores com mesmo nível de habilidade e interesses. Não importa quais jogos você joga mais; algumas pessoas combinam perfeitamente com seus intervalos de tempo e objetivos no jogo. As ferramentas LFG suportam todos estes critérios e muito mais.

