Samsung SDS inaugura Centro de Distribuição da Mills

A cidade de Jundiaí, que fica a cerca de 59 quilômetros de São Paulo (SP), foi o local escolhido para ser o novo centro de distribuição para a Mills, especialista na locação de plataformas elevatórias e equipamentos pesados para todo o Brasil. O empreendimento é fruto da colaboração com a Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung que atua em 40 países.



A estrutura centraliza o estoque de spare parts (peças e partes de reposição) para abastecimento de 60 filiais da Mills em diferentes estados do país.

“A Samsung SDS fará 100% da operação, com movimentação de 685 mil unidades expedidas ao ano. Nosso time estará fazendo a otimização dos processos logísticos, a integração de todas as filiais com nosso WMS Mobile e a gestão do pool de transportadores com a Control Tower”, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS.

O WMS Mobile e o Control Tower são as soluções tecnológicas da empresa que ajudam em processos como gerenciamento de estoques, inventário e integração das informações. “Tudo padronizado e conectando os transportadores Mills na plataforma Samsung SDS, garantindo maior visibilidade, agilidade, muita informação e gestão de custos para todo o fluxo de movimentação”, acrescenta Rosa Amador.

De acordo com Daniel Brugioni, diretor executivo da Mills, o novo centro de distribuição é um importante passo na trajetória da organização, que já tem mais de 70 anos de atuação no mercado e venceu recentemente o prêmio International Awards for Powered Access (IAPA) na categoria de empresa de locação do ano.

“A inauguração dessa nova operação logística representa não apenas um marco para as empresas envolvidas, mas também uma oportunidade de crescimento e aprimoramento para todo o setor. A colaboração entre a Mills e a Samsung SDS promete elevar o padrão de excelência em logística e beneficiar os clientes”, celebrou Daniel Brugioni.

Para conhecer mais sobre, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html