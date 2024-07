Ortopedistas alertam sobre os perigos de quedas para idosos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) celebra o Dia Mundial de Prevenção de Quedas em Idosos. A data visa conscientizar sobre a importância de prevenir esses acidentes, que são particularmente perigosos nessa faixa etária. A Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico alerta que quedas são uma causa comum de lesões graves e até fatais entre os idosos.

Segundo a Sociedade de Trauma Ortopédico, acidentes domésticos são comuns e podem afetar pessoas de qualquer idade. No entanto, durante o período de envelhecimento, as quedas – em especial as que acontecem dentro de casa – ficam cada vez mais regulares e perigosas. De acordo com informações do DATASUS, no primeiro bimestre de 2024, foram registrados 17.136 atendimentos hospitalares e 9.658 atendimentos ambulatoriais, envolvendo idosos, na faixa etária de 60 a 110 anos.

Diversos fatores aumentam a ocorrência de quedas entre os idosos. Entre eles estão a fraqueza muscular, os efeitos adversos de certos medicamentos, a diminuição da sensibilidade causada por distúrbios neurológicos e a presença de doenças ortopédicas.

Embora acidentes domésticos possam acontecer em qualquer faixa etária, durante o envelhecimento, as quedas em casa são mais comuns e perigosas. A recuperação de um idoso é complexa, já que fraturas geralmente exigem intervenções cirúrgicas ou longos períodos de imobilização, devido à menor saúde óssea em comparação com os jovens.

Para Adiel Fares, CEO da Clínica Fares, medidas preventivas são essenciais. "É crucial adotar precauções no ambiente doméstico e promover um estilo de vida saudável para reduzir o risco de quedas em idosos," ressalta Fares.

A Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico sugere uma abordagem multidisciplinar para prevenir quedas. Isso inclui consultas médicas regulares, exercícios físicos para fortalecer músculos e melhorar o equilíbrio, e uma dieta equilibrada. Além disso, adaptar a casa, como remover obstáculos, instalar barras de apoio e melhorar a iluminação, é crucial.

Adaptações pessoais, como o uso de sapatos fechados com solado antiderrapante e evitar roupas que possam enroscar nos pés, são práticas recomendadas. Também é importante evitar tapetes soltos, instalar corrimãos em escadas e corredores, usar tapetes antiderrapantes em banheiros e manter uma luz acesa durante a noite.

