Terra pode alcançar 2,9°C até o fim do século

A Terra está atualmente no caminho para um aquecimento entre 2,5°C e 2,9°C neste século, muito além das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Essa projeção é revelada na página 4 do relatório “Keeping the promise - annual report 2023” – Cumprindo a promessa – relatório anual 2023, em português - do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Segundo o documento, limitar o aquecimento a menos de 1,5°C exigiria uma redução de 42% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030.

O relatório também destaca um aumento preocupante nas emissões globais, que subiram 1,2% de 2021 para 2022, alcançando um recorde de 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono. Cada tonelada dessas emissões representa um bilhão de toneladas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) ressalta a urgência de ações de mitigação e transformação para uma economia de baixo carbono. Destaca, ainda, que a sociedade e as corporações, dos mais diferentes setores, precisam firmar compromissos em vista da diminuição das emissões, uma vez que, segundo o relatório, na mesma página, o mundo caminha para temperaturas acima dos níveis pré-industriais neste século.

Com base página 34 da publicação “Quality Magazine”, o fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian Da Costa, enfatiza que as ações para a preservação ambiental trazem uma série de impactos positivos nas mudanças climáticas, saúde pública, qualidade do ar, sustentabilidade, resiliência e inovação.

“Todos os setores, especialmente o mundo empresarial, têm o compromisso quanto às ações de preservação ambiental. Uma iniciativa é a realização do Quality Festival 2024, que ocorre de 19 a 21 de novembro em Manaus, capital amazonense, despertando ideias e incentivando o uso dos mais diferentes meios para soluções neste âmbito”, conclui.