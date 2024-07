A Axelspace Corporation anunciou o lançamento do AxelLiner Laboratory (AL Lab), um novo serviço do AxelLiner introduzido em 2022. Este serviço é especializado na demonstração de componentes espaciais em órbita com vendas previstas para começar em um futuro próximo.

Além disso, foi assinado um novo memorando entre a Axelspace e a ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd., parceira no desenvolvimento de uma roda de reação para microssatélites desde 2020. As empresas concordaram em lançar a roda em 2026 e realizar uma demonstração em órbita, tornando-a a primeira a utilizar o AL Lab.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240717422883/pt/

AxelLiner Laboratory is a new service under AxelLiner introduced in 2022. This service specializes in in-orbit demonstration of space components with sales set to begin in the near future. (Graphic: Business Wire)

Anúncio do Axelspace

https://www.axelspace.com/news/axellinerlaboratory/

Atendendoàcrescente necessidade de demonstração em órbita

Ao apresentar o AxelLiner em 2022, a Axelspace está se preparando para o lançamento de seu serviço em grande escala. Esta preparação incluiu o desenvolvimento de um sistema de barramento versátil para microssatélites, a formação da Spacecraft Manufacturing Alliance para produção em massa e a construção do Terminal AxelLiner, um sistema de software que oferece experiências inovadoras ao cliente.

Desde o seu lançamento comercial, tem havido grandes expectativas para este serviço de microssatélites completo que permite aos clientes realizar as suas missões espaciais únicas num período de tempo mais curto, reafirmando a forte necessidade deste negócio.

Além disso, através de comunicações com vários intervenientes na indústria espacial, tem sido recebido um forte interesse por parte de empresas que também desenvolvem componentes espaciais e equipamentos de missão. Para expandir ainda mais esta base de clientes, a Axelspace iniciou pesquisas para a criação de um novo serviço para o AxelLiner especializado em demonstrações em órbita.

O governo japonês planeja criar o Fundo Estratégico Espacial este ano, com o objetivo de oferecer apoio no valor de 1 trilhão de ienes na próxima década. Um dos temas que o fundo pretende implementar é o estabelecimento de uma cadeia de abastecimento de satélites através do desenvolvimento e demonstração de peças e componentes de satélites. Consequentemente, estima-se que a procura de serviços de demonstração em órbita em fase inicial aumente no futuro.

Para superar os desafios existentes envolvidos nas demonstrações em órbita, a Axelspace desenvolveu um serviço adaptado a essas necessidades especiais, aproveitando o curto período de desenvolvimento e as capacidades de produção em massa realizadas pelo AxelLiner.

O AL Lab pode ser usado não apenas para testar componentes e equipamentos de missão no espaço, mas também para fins de entretenimento ou promoções corporativas ou de produtos.

O conceito de serviço original será redefinido como “AxelLiner Professional (AL Pro)”, dando continuidade aos preparativos para seu lançamento em grande escala.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240717422883/pt/

Informações de contato para a imprensa

Axelspace Holdings Corporation

Unidade de RP, Divisão de Promoção de Comunicação

E-mail: pr@axelspace.com