LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados para o primeiro trimestre concluído em 30 de junho de 2024, conforme aprovado por seu Conselho Administrativo.

"Embora o ambiente permaneça inalterado, o ano fiscal de 2025 começou com uma nota positiva para nós, com receita do T1AF25 de USD 1,1 bilhão, registrando um crescimento de receita de 2,5% trimestre a trimestre, e 3,5% ano a ano, em termos de USD. Nosso EBIT do T1AF25 expandiu para 15% e o fluxo de pedidos se manteve estável em USD 1,4 bilhão. Nossos 3 principais setores verticais e nossa maior geografia tiveram um bom desempenho sequencialmente. Isto é atribuído a um aumento medido nos gastos de TI para iniciativas cruciais com clientes equilibrando inovação e prudência fiscal."

- Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral

Principais destaques financeiros:

Trimestre concluído em 30 de junho de 2024

Em USD:

- Receita de US$ 1.096,2 milhões (+2,5% trimestre a trimestre / +3,5% ano a ano)

- Lucro líquido de US$ 136,1 milhões (+2,8% trimestre a trimestre / -2,9% ano a ano)

Em INR:

- Receita de Rs 91.426 milhões (+2,8% trimestre a trimestre / +5,1% ano a ano)

- Lucro líquido de Rs 11.351 milhões (+3,1% trimestre a trimestre / -1,5% ano a ano)

Outros destaques:

Clientes:

- 748 clientes ativos em 30 de junho de 2024

- Mais de US$ 1 milhão em clientes aumentaram em 2 na base anual, totalizando 390

- Mais de US$ 20 milhões em clientes aumentaram em 3 na base anual, totalizando 43

Pessoal:

- 81.934 profissionais em 30 de junho de 2024

- A rotatividade nos últimos 12 meses foi de 14,4%

Contratos Vencedores

Uma grande companhia aérea dos EUA escolheu a LTIMindtree para fornecer serviços de engenharia e operações de plataforma, alavancando sua presença mundial de entrega nos EUA, Reino Unido, Polônia e Austrália.

Uma empresa de seguros e aposentadoria com sede nos EUA escolheu a LTIMindtree como sua parceira para desenvolvimento e suporte na área de Vida e Novos Negócios. Isto inclui responsabilidade pelo gestão de mais de 100 aplicativos no portfólio de novos negócios.

Uma empresa com sede nos EUA que oferece soluções de centrais de dados para hiperescaladores, clientes de nuvem e corporativos concedeuàLTIMindtree um contrato de vários anos para prover serviços gerenciados com base em PoD nas áreas de desenvolvimento de aplicativos, engenharia de dados, suporte de infraestrutura, testes e ITSM.

Uma empresa de marketing digital com sede nos EUA expandiu seu relacionamento com a LTIMindtree mediante um contrato estratégico de terceirização para acelerar sua jornada de transformação digital e de custos nas áreas de garantia da qualidade, análise de dados e BI, ciência de dados, análise de campo e gestão de projetos.

Um dos principais designers e fabricantes mundiais de eletrodomésticos escolheu a LTIMindtree como sua principal parceira para prestar Serviços de Garantia da Qualidade.

Uma importante empresa automotiva japonesa concedeuàLTIMindtree um contrato de suporte técnico de vários anos.

Uma organização sem fins lucrativos com sede nos EUA confiouàLTIMindtree um contrato de Serviços Gerenciados de Infraestrutura e Segurança Cibernética. Isto envolve a migração da Central de Dados para a Nuvem, junto com a implementação e o gerenciamento de ferramentas de segurança e infraestrutura.

Parcerias

A LTIM renovou seu Contrato de Cooperação Estratégica com a AWS. Esta parceria verá ambas as entidades trabalhando em conjunto para aperfeiçoar o alinhamento do setor em vendas, soluções e entrega. Iremos cooperar no desenvolvimento de soluções conjuntas visando áreas-chave como IA Generativa, SAP, gerenciamento e migração de dados e processos de modernização.

A LTIM venceu o AWS Champions Club UK & Ireland 2024 na categoria de negócio mais inovador. O prêmio foi concedido no AWS UKI Partner Summit. A LTIM foi indicada para 2 oportunidades de IA generativa usando tecnologias como Amazon Sagemaker e Amazon Bedrock.

A LTIM foi reconhecida como a Parceira do Google Cloud do Ano de 2024 para o Segmento do Setor de Fabricação, destacando seu sucesso em implementar tecnologias do Google Cloud com conhecimento especializado de domínio e automação.

A LTIM recebeu o prêmio Standard of Excellence junto com a Star Insurance Group no evento anual Formation 2024 da Duck Creek, por simplificar o processo de seguros complexos e entregar eficácia empresarial. A LTIMindtree continua ajudando as operadoras a transformar e adotar novas soluções digitais habilitadas para IA com a habilidade, experiência e segurança necessárias para alcançar o sucesso.

Reconhecimentos

LTIMindtree reconhecida como 'Líder' na Avasant: Integração de Serviços Multisourcing da Avasant 2023-2024.

LTIMindtree reconhecida como 'Líder' e Executor Estrela no Everest Group: Avaliação PEAK Matrix da Duck Creek Services 2024.

LTIMindtree reconhecida como 'Líder' no Everest Group: Avaliação PEAK Matrix de Serviços de TI de Mercados de Capitais 2024.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes e destaque no Everest Group: PEAK Matrix de Serviços de Tecnologia de Capacitação de Sustentabilidade 2024.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes no Everest Group: PEAK Matrix de Serviços de Mainframe 2024.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes no Everest Group: Avaliação PEAK Matrix® 2024 de Serviços de Experiência Imersiva Empresarial.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes no Everest Group: Avaliação PEAK Matrix da Adobe Services 2024.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes no Everest Group: Serviços em Nuvem do Setor de Saúde Everest 2024.

LTIMindtree reconhecida como uma das principais concorrentes no Everest Group: Avaliação PEAK Matrix da Guidewire Insurance 2024.

LTIMindtree reconhecida como disruptor no HFS Horizons: Provedores de Serviços de HCP, 2024.

LTIMindtree reconhecida como Inovadora Empresarial no HFS Horizons: Provedores de Serviços em Nuvem do Setor, 2024.

LTIMindtree reconhecida em 'The Forrester Wave: Serviços de Automação e Testes Contínuos, segundo trimestre de 2024'.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento, ao aproveitar tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz ampla experiência em domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências de clientes e resultados de negócios em um mundo convergente. Com mais de 81.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, soluciona os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

