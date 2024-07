Miro®, o espaço de trabalho visual para inovação, lançou hoje o Intelligent Canvas. Durante mais de uma década, a Miro foi pioneira no setor de cooperação visual, se mantendo fielàsua missão de reunir equipes para criar a próxima grande novidade. Agora, a empresa está revelando uma nova abordagem a seus mais de 70 milhões de usuários e 230.000 organizações, uma tela onde as equipes podem gerenciar todo o ciclo de vida da inovação, da descobertaàdefinição eàentrega.

"A verdadeira inovação exige que equipes multifuncionais se concentrem na solução de problemas difíceis e complexos. E a inovação muitas vezes é interrompida, pois exige muito trabalho manual em muitos aplicativos e ferramentas diferentes", disse Jeff Chow, Diretor de Produto e Tecnologia da Miro. "O Intelligent Canvas da Miro foi criado para dar suporte a processos de negócios muito além da fase de elaboração de ideias. Ele combina IA, fluxos de trabalho componíveis e uma experiência mais intuitiva e interativa para impulsionar maior produtividade da equipe. A tela da Miro é um lugar central onde as equipes podem se concentrar em tomar decisões cruciais, acelerando sua capacidade de trazer novos produtos e serviços ao mercado mais rápido do que seus concorrentes."

"A capacidade de traduzir facilmente percepções e decisões de nossas atividades de descoberta para tarefas de entrega diretamente na Miro irá nos ajudar a acelerar nossa velocidade, não apenas quebrando silos entre a Miro e outras ferramentas, mas também nos mantendo todos alinhados às prioridades de sprints", disse Sandrine Veillet, Vice-Presidente de Produtos Globais da WebMD.

As equipes que usam o Intelligent Canvas da Miro agora têm vantagens exclusivas com:

IA em todas as etapas do ciclo de vida da inovação. O Intelligent Canvas atua com o Miro AI para ajudar equipes a concluir o trabalho tedioso e demorado que retarda a ideação e a tomada de decisões. Os recursos do Miro AI no Intelligent Canvas incluem: Assistentes de IA: Use estes agentes com tecnologia de IA quando a experiência de domínio for necessária ou para impulsionar diversas perspectivas. Os primeiros assistentes de IA da Miro irão incluir o Product Leader, o Agile Coach e o Product Marketer. Crie com IA: Acesse a IA diretamente na barra de ferramentas principal da Miro. Crie rapidamente documentos, histórias de usuários, diagramas e muito mais usando seu trabalho na tela. As orientações de IA tornam isto ainda mais fácil. Atalhos de IA: Mude rapidamente de trabalho não estruturado para trabalho estruturado ao criar descrições de produtos, histórias de usuários, diagramas e muito mais com IA, aproveitando o trabalho e as ideias na tela da Miro como orientação. Os atalhos de IA também tornam ainda mais fácil e rápido automatizar a criação com IA, colocando um botão na tela ou em um modelo para acelerar os fluxos de trabalho.

Melhor experiência de tela para facilitar o trabalho em equipe. A experiência do usuário da Miro se torna mais simples e envolvente, ao mesmo tempo em que oferece modos de trabalho com foco e mais contexto para equipes que trabalham juntas em projetos na Miro. Os principais recursos incluem: Modo de diagramação: Usuários que fazem diagramas avançados e trabalho profundo na Miro agora têm uma experiência que se adaptaàtarefa em questão, com apenas as ferramentas necessárias. Espaços: Agora há um lar colaborativo para trabalho em equipe, projetos e documentos para permanecer alinhado e superar a frustração de projetos dispersos. Eles permitem que as equipes organizem quadros da Miro e documentos de terceiros em espaços de equipe e projetos, criando um hub central que é facilmente acessível de qualquer quadro da Miro.

Fluxos de trabalho componíveis para flexibilidade incomparável. O novo Canvas SDK da Miro permite que as equipes criem fluxos de trabalho personalizados para todos os estágios do processo de inovação. As equipes podem eliminar a troca de abas, cooperar mais profundamente e tomar decisões com mais rapidez usando fluxos de trabalho que incluem: Widgets inteligentes, que são componentes interativos e com reconhecimento de dados que conversam entre si para ajudar a conectar, personalizar e acelerar qualquer fluxo de trabalho. Os primeiros widgets inteligentes incluem: Votação por pontos Sondagem Pessoal Estimativas Contador Os modelos inteligentes são um novo tipo de modelo que reúne IA, interatividade e integrações em uma experiência perfeita para ajudar as equipes a se moverem juntas no trabalho. Os primeiros 12 modelos inteligentes da Miro incluem: Planejamento de sprints Roteiro Retrospectivas Planejamento de produto Ambiente de inovação Planejamento organizacional Revisão de projetos Planejamento da capacidade de equipes Otimização da infraestrutura de nuvem Mapeamento da jornada do cliente Elaboração de ideias de descrições de produtos Síntese de pesquisa do usuário

"O coração da Miro sempre foi uma tela infinita", disse Jeff Chow, Diretor de Produto e Tecnologia da Miro. "Estamos incrivelmente empolgados por começar a mostrar a nossos clientes a próxima geração de cooperação e inovação mediante o Intelligent Canvas da Miro, algo que irá mudar fundamentalmente como suas equipes descobrem, projetam e entregam em escala."

Comece a usar o Intelligent Canvas da Miro ao acessar: https://miro.com/intelligent-canvas e seja parte do que vem por aí ao se unir ao Canvas '24, o maior evento do ano da Miro, onde inovadores irão se reunir para buscar inspiração e obter um plano claro para executar com propósito e rapidez.

A Miro é o espaço de trabalho de inovação que permite às equipes distribuídas de qualquer porte criarem o próximo grande projeto. A tela infinita da plataforma permite que as equipes liderem oficinas e reuniões envolventes, projetem produtos, elaborem ideias e muito mais. A Miro, com sede em San Francisco e Amsterdã, atende a mais de 70 milhões de usuários ao redor do mundo. A Miro foi fundada em 2011 e atualmente tem mais de 1.800 funcionários em 12 centros a nível mundial. Para saber mais, acesse https://miro.com.

