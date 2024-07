Glória abriga Golden Park Rio de Janeiro Aeroporto

Situado no bairro da Glória, o Hotel Golden Park Rio de Janeiro Aeroporto é uma opção de hospedagem para aqueles que visitam a capital fluminense, seja a passeio ou a negócios.

O hotel localiza-se a apenas dois quilômetros do Aeroporto Santos Dumont e próximo do Centro da cidade e de pontos turísticos, como explica Ricardo Aly, diretor da Nacional Inn Hotéis - rede à qual a unidade pertence.

“O fato de o hotel ficar próximo do aeroporto facilita muito a vida dos viajantes que chegam ou partem da cidade”, afirma Aly. Nas proximidades, o turista pode conhecer a praia do Flamengo e da Glória, aproveitando para se banhar, caminhar pela areia ou descansar.

Considerado um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar fica a aproximadamente seis quilômetros do hotel. Nesse ponto turístico, o visitante pode fazer o trajeto no teleférico em uma altura de até 396 metros acima do nível do mar, com uma vista privilegiada da cidade.

“A região central combina história, cultura e modernidade de uma forma que poucos lugares conseguem. Os prédios coloniais e as ruas de paralelepípedo do Centro Histórico são como um portal para o passado da cidade”, acrescenta Aly.



O diretor explica que há muitas pessoas que adoram passear pela Cinelândia e pelo Theatro Municipal. “Além disso, os museus como o Museu Nacional de Belas Artes e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) sempre oferecem exposições surpreendentes, que enriquecem a experiência cultural dos visitantes.”

“Não posso deixar de mencionar a Zona Portuária revitalizada, onde o Museu do Amanhã se destaca não só pela arquitetura futurista, mas também pela forma como explora questões importantes de maneira criativa”, completa.

Estrutura do hotel

Situado na rua do Russel, o Hotel Golden Park Rio de Janeiro Aeroporto oferece diferentes opções de quartos e áreas de lazer. Isso inclui piscina no terraço, bar, academia, sauna e sala de jogos com mesa de bilhar.

“Outro ponto que eu valorizo bastante é a acessibilidade, com facilidades para cadeira de rodas e berços disponíveis sob pedido. Além disso, há serviços como café da manhã, limpeza diária, Wi-Fi gratuito, flexibilidade nos horários de check-in e check-out e uma equipe na recepção que fala vários idiomas”, explica Ary.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-aeroporto-rio-de-janeiro-hotel.