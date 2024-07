Empreendedor Renato Pereira investe em negócios nos EUA

Assim como muitos brasileiros, o empresário Renato Pereira, de 50 anos, deixou o Brasil em 2018 e partiu para os Estados Unidos com o objetivo de recomeçar a vida e construir uma carreira bem-sucedida. Seis anos depois, ele celebra o fato de ter conseguido criar diferentes negócios no exterior.



O começo, no entanto, não foi fácil, explica Renato Pereira. A decisão de deixar o Brasil veio em um momento de grande turbulência pessoal e profissional. Ele havia acabado de perder a filha Larissa, de 22 anos, e viu a cidade de Orlando, na Flórida, como um refúgio.



“Cheguei em Orlando em sete pessoas, incluindo minha esposa, duas filhas, meu genro e dois bebês. Sem planejamento financeiro, literalmente tentando fugir da dor da perda da minha filha”, afirma Renato Pereira.

O empresário relata que a adaptação aos Estados Unidos foi repleta de desafios. Recursos limitados, saudade de casa, choque cultural e a necessidade de aprender uma nova língua foram obstáculos que teve de superar.



Já tendo trabalhado com vendas e gestão no Brasil, o paulista nascido em Jundiaí (a cerca de 60 quilômetros da cidade de São Paulo) identificou nichos de mercado inexplorados e passou a empreender na Flórida.



“Uma das primeiras conquistas foi a parceria com a empresa brasileira Teralife, especializada na fabricação de colchões terapêuticos. Os negócios iniciaram de forma muito acelerada com centenas de vendedores espalhados pelos Estados Unidos e alcançamos faturamento significativo em poucos meses”, relata.



Em seguida, Renato Pereira fundou a RP International Business, negócio especializado na internacionalização de empresas brasileiras que desejam ampliar sua atuação para mercados estrangeiros.



O empresário deu continuidade aos seus planos de expansão e criou a 2Easy Insurance. Trata-se de uma agência de seguros, inicialmente especializada em simplificar o processo de compra para brasileiros na América, mas que hoje atende todos os tipos de clientes.



Segundo Renato Pereira, a 2Easy Insurance tem valuation (avaliação de quanto vale uma empresa) de US$ 296 milhões ? aproximadamente R$ 1,6 bilhão, na cotação atual.



Outros negócios em que o empresário atuou envolvem a North America Energy (focada na fabricação e exportação de placas solares), Easy Tech (startup que desenvolve softwares) e a Merlion IT (também especializada em software e em processos por inteligência artificial).



Renato Pereira adquiriu ainda a emissora TV Connect USA, afiliada da CNN com programas veiculados em língua portuguesa em mais de 80 países. Além disso, compartilha o conhecimento e a experiência adquiridas ao longo da carreira em cursos, livros e palestras, abordando temas como liderança, compliance e cultura organizacional.



Em outubro deste ano, Renato Pereira levará um grupo de empreendedores para uma missão empresarial na China, como forma de construção de networking e conhecimento sobre o mercado do país asiático.



“Com visão de futuro, planejamento e execução do planejado, é possível reescrever nosso destino, alcançar grandes conquistas e criar um impacto duradouro”, afirma, em relação aos aprendizados obtidos em sua carreira e que busca passar a outros empresários.

Para saber mais, basta acessar: https://renatopereirausa.com.br/home.html