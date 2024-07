Brindes personalizados se destacam em eventos corporativos

Que atire a primeira bolsa retornável aquele que nunca saiu contente de um evento, como seminários ou feiras, por ter recebido diversos brindes. A verdade é que, falar em eventos corporativos é pensar além das participações do público em palestras, workshops e visitas a estandes.

Independentemente do tamanho do evento, seja um coffee break ou um simpósio, muitos vão a esses encontros para realizar networking. Ou seja, para verem e serem vistos. Assim, os brindes corporativos se mostram eficientes para levar as marcas além daquele momento presencial.

“Eventos como conferências, seminários e workshops são plataformas valiosas para o networking, aprendizado e promoção de marcas”, destaca Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes. “Nesses ambientes, os brindes corporativos desempenham um papel crucial ao engajar os participantes, criar memórias positivas e reforçar a identidade da marca”.

O que considerar ao definir que brinde distribuir

A escolha do brinde a ser distribuído tem relação direta com o impacto que a marca deseja causar em seu público alvo. “Oferecer itens que são úteis, inovadores e sustentáveis ajuda as empresas a se destacarem e criarem uma conexão duradoura com os participantes", ressalta a diretora.

O uso de brindes personalizados em eventos corporativos como ecobags, canetas, chaveiros ou cadernos, por exemplo, funciona como forma de atração e engajamento, servindo como um contato inicial e apresentação da marca.

Já itens mais tecnológicos ou que têm vida útil mais longa, como power banks ou fones de ouvido personalizados, mantém a marca em evidência não apenas durante o evento, mas depois dele também, devido a sua utilidade prática.

Em uma era em que as pessoas estão cada vez mais ambientalmente conscientes, apostar em brindes sustentáveis como garrafas reutilizáveis ou itens feitos com materiais reciclados demonstram o compromisso da empresa com o meio ambiente. Produtos de cuidado pessoal também podem conquistar o participante, promovendo sensação de conforto e bem-estar ao longo do evento.

O brinde personalizado como ferramenta de marketing

De acordo com a diretora, são vários os motivos que fazem da distribuição de brindes personalizados uma estratégia de marketing eficiente. E a primeira delas é o aumento do reconhecimento de marca. “Brindes com o logotipo da empresa aumentam a visibilidade da marca durante e após o evento”, explica a executiva, citando itens que são usados com frequência, como copos personalizados ou power banks.

Além disso, a distribuição de itens valoriza a marca diante dos concorrentes. “Oferecer brindes de alta qualidade reflete positivamente na percepção da marca, associando-a a produtos úteis e inovadores, o que pode influenciar a decisão de compra dos participantes no futuro”, ressalta a diretora.

Por fim, Paula também cita a questão da fidelização do cliente. “Brindes que são utilizados regularmente, como cadernos e chaveiros personalizados, ajudam a construir uma relação de lealdade com os clientes, lembrando-os constantemente da empresa”.

O item certo para cada tipo de evento corporativo

Segundo dados da União Brasileira de Feiras e Eventos (Ubrafe), somente na cidade de São Paulo foram realizados 1.231 eventos de grande porte, ou seja, com público acima de 700 pessoas, em 2023. Destes, 223 foram feiras de negócios, 705 eventos corporativos, 177 convenções e mais 126 congressos.

Ou seja, o setor movimenta não apenas muito dinheiro como, também, muitas pessoas, tornando-se o momento apropriado para investir nos brindes corporativos. No entanto, é preciso elaborar estratégias adequadas a cada tipo de evento na hora de planejar as ações e os itens utilizados para o reforço de marca. “Oferecer itens que são úteis, inovadores e sustentáveis ajuda as empresas a se destacarem e criarem uma conexão duradoura com os participantes", enfatiza.

No caso de conferências, por exemplo, ecobags com materiais do evento ou carregadores portáteis são ideais para atrair e informar o público. Enquanto isso, itens personalizados como chaveiros e canetas podem facilmente ser utilizados como troca de contatos para networking.

Já nos seminários, o ideal é investir no conforto e conveniência dos participantes. Assim, itens como garrafas personalizadas e kits de viagem são bem vindos. Além disso, a distribuição de brindes sustentáveis como canetas feitas em material reciclado e afins são particularmente relevantes para se diferenciar dos concorrentes.

Por fim, eventos mais curtos como workshops prezam pela praticidade. Ou seja, cadernos e canetas personalizados e mesmo fones de ouvido são bastante úteis. Além disso, kits de bem-estar, mochilas ergonômicas e outros itens que tornem a experiência do usuário mais agradável também podem estar entre as opções.

“Os brindes corporativos são uma extensão eficaz da estratégia de marketing de uma empresa em conferências, seminários e workshops”, ressalta Paula Alves. “Seja através de brindes sustentáveis e ecológicos, tecnológicos, bags e mochilas, ou produtos de cuidado pessoal, a escolha certa de brindes pode transformar a participação em eventos em uma oportunidade valiosa para fortalecer a marca e criar conexões significativas com os clientes”, finaliza a diretora da Zen Brindes.