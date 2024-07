A escolha correta dos fios e cabos elétricos é essencial para garantir a segurança e a eficiência do projeto elétrico. Entre algumas das opções disponíveis no mercado estão os condutores elétricos de 750 V e os de 1 kV.

Ambos os produtos se destacam por suas características e aplicações distintas. Por isso, é fundamental contar com profissionais habilitados e qualificados para a realização e execução do projeto elétrico e também especificar os materiais mais indicados para a instalação.

Além disso, economizar é palavra proibida na hora de adquirir os fios e cabos elétricos, pois ao obter produtos de qualidade duvidosa será comprometido o funcionamento e a segurança da instalação elétrica, e aparecerão problemas como o aumento no consumo de energia elétrica, choques elétricos, além de curtos-circuitos e até mesmo incêndios.

O professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM, revela que a diferença básica entre os fios e cabos elétricos de 750 e os de 1 kV é construtiva.

“Os cabos 750 V são constituídos por condutor e isolação e os cabos 1 kV têm condutor, isolação e cobertura. Além disso, os cabos 750 V são sempre unipolares e os cabos 1 kV têm as versões unipolar e multipolar”, explica Hilton Moreno.

Segundo o profissional, sob o ponto de vista elétrico e de funcionamento do circuito, os dois tipos de cabos funcionam da mesma maneira e não há diferença entre eles. A grande distinção está na aplicação dos cabos e na vida útil da instalação.

“Por terem uma camada extra (cobertura) que protege a isolação contra danos mecânicos e químicos, os cabos 1 kV podem ser instalados em condutos abertos, com baixo risco de danos à isolação. Por sua vez, os cabos 750 V instalados em condutos abertos ficam mais sujeitos a danos na isolação, o que reduz a vida útil e aumenta o risco de curtos-circuitos. É por esta razão que a ABNT NBR 5410 proíbe o uso de cabos 750 V em condutos abertos. Nas aplicações em condutos fechados, os cabos 750 V têm desempenho e segurança similares aos cabos 1 kV instalados nas mesmas condições”, completa Hilton Moreno.

De acordo com Paulo Sandrini Pozetti, instrutor técnico da COBRECOM, a diferença entre esses condutores vai além da tensão elétrica suportada por eles.

“O polímero da isolação dos cabos de 750 V é o PVC ou o LSHF (livre de halogênios), enquanto os de 1 kV pode ser o HEPR ou XLPE. Além disso, a temperatura máxima em regime contínuo suportada também é diferente, sendo que os condutores de 750 V suportam até 70 º C, os de 1 kV toleram 90 º C”, esclarece Pozetti.

Condutores elétricos de 750 V

Os cabos 750 V isolados em PVC são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 °C, antichama (BWF-B).

Já os condutores 750 V não halogenados são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com polimérico, tipo poliolefínico não halogenado para 70 °C, com características de não propagação e autoextinção do fogo e com baixa emissão de fumaça.

“Os dois tipos de cabos 750 V são fabricados em várias cores para atender aos requisitos da ABNT NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas, e são vendidos em rolos, encartelados, carretéis e bobinas”, afirma Moreno.

Segundo Pozetti, os cabos de 750 V são indicados para instalações internas fixas (circuitos de iluminação, força e comando de instalações internas fixas, sejam industriais, comerciais ou residenciais, e no interior de painéis de potência e comando), e devem ser protegidos de radiação solar e por se tratar de condutores isolados devem ser instalados em condutos fechados apenas.

“No caso específico do cabo 750 V não halogenado, o material é indicado para utilização em locais com alta densidade de ocupação e/ou em condições difíceis de fuga, como, estádios de futebol, shopping centers, hospitais, escolas, cinemas, teatros, hotéis, torres comerciais e residenciais, centros de convenções e metrô, conforme prescrito pelas normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 13570”, destaca Moreno.

Condutores de 1 kV

São apropriados para instalações fixas, sejam elas internas ou externas, e podem ser especificados para circuitos de iluminação, força e comando, sejam industriais, comerciais ou residenciais, e no interior de painéis de potência e comando.

No caso específico do cabo 1 kV não halogenado, o condutor é especificado para utilização em locais com alta densidade de ocupação e/ou em condições difíceis de fuga, como, estádios de futebol, shopping centers, hospitais, entre outros, conforme prescrito pelas normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 13570.

Os cabos 1 kV isolados em HEPR são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 5 (flexível), isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), tipo alto módulo para 90 °C e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), ST 2 antichama (BWF-B).

Os cabos 1 kV isolados em XLPE são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoado com seção circular compactada Classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90 ºC.

Os cabos 1 kV não halogenados são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classes 4 e 5 (flexíveis), isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), de alto módulo para 90 °C e cobertura com polimérico, tipo poliolefínico não halogenado para 90 °C, com características de não propagação e autoextinção do fogo e baixa emissão de fumaça.

“De acordo com a norma ABNT NBR 5410, os cabos 1 kV são considerados cabos uni ou multipolares e, nesta condição, podem ser instalados tanto nos chamados condutos fechados, como são os casos dos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados com tampa, canaletas com tampa, entre outros, como também nos condutos abertos, como bandejas, leitos, perfilados e canaletas sem tampa”, diz Moreno.

O profissional ainda revela que não há nenhuma restrição técnica ao uso de cabos 1 kV em situações nas quais seriam usados cabos 750 V.

“Só é preciso prestar atenção às dimensões do conduto (eletroduto, eletrocalha com tampa, etc.), uma vez que o diâmetro externo de um cabo 1 kV é maior do que o diâmetro externo de um cabo 750 V de mesma seção nominal”, informa Hilton Moreno.

