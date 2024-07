A zona econômica especial (ZEE) de Ras Al-Khair aproveita as parcerias com importantes atuantes marítimos e assegurou o apoio do governo saudita para atrair investimentos globais.

O maior estaleiro na região MENA

O Complexo Internacional do Rei Salman para as indústrias e serviços marítimos visa ser o maior estaleiro na região MENA e o mais tecnologicamente avançado. O estaleiro focará na construção naval, reparo, fabricação de plataforma offshore e manutenção, utilizando tecnologias modernas, como IA, IoT e fontes de energias renováveis. Além disso, um aglomerado offshore totalmente integrado visa localizar a cadeia de suprimentos offshore de ponta a ponta.

Quatro entidades principais foram estabelecidas dentro da ZEE para atenderàcrescente demanda por aplicações marítimas na região:

International Maritime Industries (IMI), empreendimento conjunto da Aramco, Lamprell, Bahri e Hyundai Heavy Industries (HHI).

Saudi Engines Manufacturing Company (MAKEEN), empreendimento conjunto da Aramco, HHI e da empresa de investimentos industriais da Arábia Saudita (Dussur).

McDermott Arabia Company Limited, de propriedade integral da McDermott International.

Usina de chapa de aço Aramco-Baosteel, empreendimento conjunto da Aramco e da Baoshan Iron & Steel Company Limited.

A IMI já assegurou contratos de compra no total de US$ 10 bilhões em 10 anos com os parceiros Aramco e Bahri para a entrega de 20 plataformas e 52 embarcações, cobrindo pelo menos 75% das necessidades comerciais da Bahri ao longo do período.

Incentivos competitivos para investidores internacionais

Os investidores na ZEE de Ras Al-Khair desempenharão um papel crucial no que diz respeito a impulsionar a ambição da Arábia Saudita em desenvolver um aglomerado marítimo e offshore de ponta, contribuindo para a localização de cadeias de suprimento de ponta a ponta e estabelecendo um centro de docagem para reparos e manutenção de navios regionais.

A ZEE oferece uma série de incentivos competitivos para investidores, incluindo imposto sobre o rendimento corporativo de 5% por até 20 anos, tarifas alfandegárias de 0% para mercadorias dentro da zona, imposto retido na fonte de 0% para repatriação de lucros no exterior e IVA de 0% para mercadorias intra-ZEE, intercambiadas dentro da zona e entre zonas. Esses incentivos foram criados para atrair investidores locais e internacionais, aprimorando a atratividade da ZEE como um ambiente favorável aos negócios.

Ahmed M. Hassan, CEO da cidade de Ras Al-Khair para as indústrias de mineração, enfatizou: "A ZEE de Ras Al-Khair está se transformando em um importante centro global para investimentos estratégicos, com seu rápido crescimento e posição única no centro do Golfo Pérsico. Investidores locais e estrangeiros não só ganharão acesso ao maior e mais tecnologicamente avançado estaleiro, como também aos materiais necessários para construir os recursos marítimos do futuro".

Centro conectado para promover crescimento regional e criar 80.000 empregos

A ZEE se beneficia da sua localização estratégica próxima ao porto de Ras Al-Khair, o mais novo porto industrial do Reino, e está conectada com a via ferroviária norte-leste da Arábia Saudita e o Aeroporto Internacional Rei Fahd. Essa conectividade facilita a movimentação eficiente de mercadorias e funcionários, aumentando ainda mais a atratividade da ZEE.

O desenvolvimento da ZEE e do Complexo Internacional do Rei Salman para as indústrias e serviços marítimos é vital para a Visão da Arábia Saudita para 2030, que visa a diversificação da economia do Reino. O crescimento econômico da Arábia Saudita tem sido robusto, com um aumento cumulativo de 7,2% desde o T4 de 2019, e queda das taxas de desemprego para menos de 5%. A ZEE visa alcançar um valor na indústria marítima de US$ 14 bilhões anualmente e criar mais de 80.000 empregos diretos e indiretos.

"Projetos como o Ras Al-Khair estão liderando o ímpeto do Reino de se tornar um destino de investimentos globais através do desenvolvimento de uma potência marítima e logística moderna e sustentável", afirmou o engenheiro Ahmed Hassan, (CEO da Comissão Real da RCMI).

