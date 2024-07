Campeonato exclusivo a paraskaters acontece em São Paulo

Nos dias 20 e 21 de julho, acontece a 2ª edição do Paraskate Tour, no Skatepark Sport Clube Corinthians Paulista, um evento exclusivo para a modalidade voltada ao público PCD. Iniciado em 2021, é um evento inédito no mundo, totalmente dedicado ao paraskate, que anteriormente era incluído apenas em campeonatos tradicionais. Através deste esporte, os participantes inspiram e conectam outros PCDs, mostrando que não existem limites para o esporte.

Este será o primeiro evento da modalidade a promover a divisão por subcategorias: Mirim (até 12 anos), Deficiências Visuais (até 15% de visão no melhor olho e com uso da bengala-guia) e Deficiências Físicas. A ABPSK é responsável pela modulação de subcategorias com a ajuda de educadores, árbitros de skate, estudiosos e entidades afins, para chegar a um modelo adequado para competição, a exemplo do que ocorre com modalidades paralímpicas.

Se a primeira edição foi inédita com a realização de um evento exclusivo, esse ano o evento inova mais uma vez, ampliando o número de competidores para 35 paraskaters de diversas regiões do Brasil, com nomes de peso no cenário mundial, além daqueles que estão iniciando, promovendo e fortalecendo o paraskate. Também haverá a presença de diversas instituições, empresas apoiadoras, entidades de classe e mídia em geral.

O evento promoverá ainda o Paratour Best Trick, com troféu Og de Souza, uma homenagem ao pernambucano, brasileiro e precursor mundial do paraskate. Um reconhecimento por sua trajetória, legado e representatividade expressada através desse prêmio. O regulamento para participação está no link: https://bit.ly/BestTrickOG.

Idealizado pelo paraskater Vini Sardi, medalhista de ouro no XGames 2019 e atual campeão brasileiro na modalidade park, o Paraskate Tour nasceu do sonho de ter um campeonato dedicado para integrar todos os PCDs que andam de skate. Com apoio para a 1ª edição, o paraskate ganhou visibilidade. Em 2022, Vini Sardi fundou a ABPSK - Associação Brasileira de Paraskateboard, da qual também é presidente.

A 1ª edição do Paraskate Tour abriu portas para diversos paraskatistas, que ganharam repercussão com o evento e hoje também se dedicam à modalidade, ajudando na divulgação, além de levar superação e inclusão social por onde passam. Segundo Vini Sardi, “o Paraskate Tour veio para ficar, contemplando todos os atletas, com muito skateboard de verdade e com a missão de incluir cada vez mais os PCDs no mundo dos esportes radicais, apesar de não ter sido incluído ainda nas Paralimpíadas”.

O Paraskate Tour em São Paulo é realizado pela SEME – Secretaria de Esportes e Lazer da cidade, com apoio do vereador George Hato que é um grande incentivador da prática de esportes na capital. A realização deste evento é de extrema importância para o paradesporto nacional e para a Cidade de São Paulo que abraça novamente esta realização e contribui para o esporte e para a diversidade.

A organização é da ABPSK – Associação Brasileira de Paraskateboard, entidade de representativade da modalidade no Brasil, e da CBSk – Confederação Brasileira de Skateboarding, entidade máxima do skate nacional que apoiou a modalidade desde a 1ª edição em 2021. Segundo o presidente da CBSk, Eduardo Musa, “A Associação Brasileira de Paraskateboard realiza um trabalho importantíssimo e pioneiro no mundo do Skateboarding. A gente tem certeza de que vai ser mais um grande evento, com nomes consolidados na cena do Parasketaboarding, abrindo portas para novos nomes e ainda com a homenagem ao Og de Souza. A atuação da ABPSK, seja com ações próprias ou em parceria com a CBSk, tem sido fundamental para o desenvolvimento da modalidade”, afirma.

