A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com Retention Time-Lock que inclui uma camada não voltada para a rede (criando um espaço de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que teve o seu segundo trimestre (Q2) mais forte na história da empresa, para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, com crescimento de 18% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O segundo trimestre de reservas e receitas da ExaGrid foi o melhor segundo trimestre na história da empresa. A empresa apresentou Fluxo de Caixa Livre (FCF) positivo, P&L positivo e EBITDA positivo pelo 14o trimestre consecutivo. A ExaGrid adicionou 137 novos clientes no trimestre, com 64 sendo negócios de seis e sete dígitos. A ExaGrid agora conta com mais de 4.300 clientes ativos do mercado médio, superior a grandes empresas que utilizam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa realiza contratações para expandir suas equipes de vendas do mundo inteiro.

Destaques do segundo trimestre de 2024:

14 o trimestre consecutivo de operações positivas de caixa, EBITDA e P&L

trimestre consecutivo de operações positivas de caixa, EBITDA e P&L Obteve reconhecimento em publicações da indústria: Análise técnica do Enterprise Strategy Group – ExaGrid Retention Time-Lock para recuperação de ransomware (maio de 2024)

Ganhou 6 prêmios da indústria: Data Breakthrough Awards – Solução de backup de dados do ano (abril de 2024) Network Computing Awards Empresa do Ano (maio de 2024) Network Computing Awards – Produto de Hardware do Ano (maio de 2024) Network Computing Awards – Prêmio Retorno sobre o Investimento (maio de 2024) Storage Awards – Fornecedor de hardware de backup empresarial do ano (junho de 2024) Storage Awards – Solução de armazenamento do ano – Corporativo (junho de 2024)



“A ExaGrid continua a intensificar o crescimento da receita enquanto mantém um EBITDA, P&L e fluxo de caixa livre positivos. Chegamos ao patamar de mais de 4.300 instalações ativas de clientes no mundo inteiro. A ExaGrid continua a ter uma taxa de ganho competitiva superior a 70%, que substitui o armazenamento primário por trás do aplicativo de backup, assim como dispositivos de deduplicação, como o Dell Data Domain, HPE StoreOnce e NetBackup Storage Appliances. A taxa de retenção de clientes da ExaGrid é superior a 95%, sendo que 99% estão em manutenção e suporte. Estas são as duas métricas de sucesso de clientes com liderança na indústria. Nosso negócio é consolidado na América do Norte, América Latina, Europa e no Oriente Médio, e estamos dando particular atençãoàregião Ásia-Pacífico”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

“Anos atrás, a ExaGrid percebeu que nenhum fornecedor se preocupa em desenvolver um armazenamento especificamente para backup, já que todos vendiam produtos de armazenamento primário como alvos de armazenamento de backup, o que costuma ter um custo alto, ou vendiam dispositivos de deduplicação em linha, que são lentos para backups e restaurações e resultam em atualizações dispendiosas e em grande escala. O armazenamento de backup possui necessidades exclusivas devido a grandes trabalhos de backup, backups incrementais, backups completos, rotação de backup, retenção de longo prazo e muitos outros aspectos que tornam o armazenamento de backup diferente do armazenamento primário. O armazenamento de backup em camadas, exclusivo da ExaGrid, foi desenvolvido especificamente para aprimorar o desempenho do backup, restaurar o comportamento, a escalabilidadeàmedida que os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e melhorar a economia do backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo”, disse Andrews.

“O armazenamento primário não é tão rápido para trabalhos de backup grandes, geralmente não é escalável, costumam ser caros em relaçãoàretenção de longo prazo e está voltado para a rede, tornando-o vulnerável aos ataques de segurança. Os dispositivos de deduplicação em linha são lentos quando se trata de backups, lentos para restaurações, não são escaláveis ??e também estão voltados para a rede, o que os torna vulneráveis ??aos ataques de segurança.

“A ExaGrid se orgulha de ter um produto altamente diferenciado que simplesmente funciona, faz o que dizemos que faz, é dimensionado adequadamente, tem bom suporte e simplesmente realiza o trabalho. Podemos respaldar essas afirmações com nossa retenção líquida de clientes de 95%, pontuação NPS de +81 e o fato de que 94% de nossos clientes têm o nosso recurso Retention Time-Lock for Ransomware Recovery ativado e 99% de nossos clientes estão em nosso plano anual de manutenção e suporte”, disse Andrews.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

