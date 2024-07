Cocamar divulga relatório de práticas ESG

A Cocamar, cooperativa agroindustrial com matriz em Maringá (PR) e presente em 90 municípios, lançou um relatório que destaca as principais ações de ESG desenvolvidas no ano de 2023.

Disponível no site oficial da Cocamar, o material é estruturado em diferentes temas. Entre eles, estão relacionamento e apoio ao cooperado, inovação, tecnologia, adaptação e resiliência às mudanças climáticas, interesse pela comunidade e capital humano.

Na parte que trata das mudanças climáticas, por exemplo, a Cocamar destaca a iniciativa de trocar o combustível da frota leve para 100% de consumo de etanol (menos poluente do que a gasolina), fornece dados sobre o desempenho energético ao longo do tempo e explica sobre o trabalho de monitoramento de adequação à legislação ambiental.



“Para empresas como a Cocamar, a implementação de práticas ESG é fundamental. Ela não apenas contribui para a preservação da natureza, mas também aprimora a estrutura de governança, resultando em maior transparência e credibilidade”, avalia Divanir Higino, presidente executivo da cooperativa.

Ações sociais

O relatório traz ainda as ações sociais promovidas. Uma delas foi a Campanha Solidária de Natal, que arrecadou mais de 37 toneladas de alimentos para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.



Há, também, menções a iniciativas como um projeto que promove a prática do futebol entre crianças e adolescentes, apresentações do Coral Cocamar em festivais e produção de fraldas geriátricas, que são distribuídas para entidades.

O material destaca o programa Cultivar, que nasceu em 2006, em uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Maringá. Nele, é feito o cultivo de mudas nativas por meio do trabalho de alunos com deficiência intelectual e múltipla, que são contratados como colaboradores. Somente em 2023, foram mais de 66 mil mudas como parte do programa.



Com quase quatro mil colaboradores, além de aproximadamente dois mil profissionais temporários, a Cocamar foi eleita, no ano passado, uma das melhores empresas para trabalhar. O reconhecimento veio por meio do levantamento Great Place to Work (GPTW), informa o relatório.

“Empresas que implementam práticas ESG controlam melhor os riscos que impactam suas partes interessadas e se tornam mais sustentáveis diante dos desafios”, resume Higino.

Para saber mais, basta acessar: https://www.cocamar.com.br/inicial