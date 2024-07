A Equipotel, evento nacional que reúne o mercado de hospitalidade, está com o credenciamento aberto e pelo sétimo ano consecutivo será a casa do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel 2024), promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional). De 17 a 18 de setembro, o Conotel traz o tema "Liderança que Conquista Resultados" e promete uma edição repleta de inovação, inspiração e oportunidades.

Entre os palestrantes desta edição estão João Mendes Miranda, fundador da Non Stop; Pablo Spyer, apresentador do "Minuto Touro de Ouro"; Cintia Chagas, influenciadora digital e colunista da Jovem Pan; Zico, ícone do futebol; Celso Sabino, ministro do Turismo; a senadora Daniella Ribeiro; e os deputados federais Felipe Carreras e Renata Abreu. Estes líderes compartilharão insights sobre o cenário legislativo, políticas públicas e estratégias digitais para a indústria de hotéis e turismo.

Daniel Pereira, gerente de produtos da Equipotel, ressalta o valor dessa longa parceria com a ABIH-Nacional. "Receber um congresso com a tradição do Conotel dentro do nosso espaço significa unir forças em prol do setor, buscando conhecimento, novos negócios, networking e evolução. É uma grande honra para nós. A Equipotel sempre se destacou por ser um evento que reúne as melhores soluções e inovações para a hospitalidade e ter o Conotel conosco só reforça o nosso compromisso em oferecer uma plataforma completa para os profissionais do setor. Este ano, estamos ainda mais preparados para surpreender e inspirar nossos visitantes".

Manoel Linhares, presidente da ABIH Nacional, reforça o impacto significativo do Conotel 2024 e a colaboração contínua com a Equipotel. "A realização do Conotel dentro da Equipotel consegue congregar os interesses dos empreendedores e profissionais da hotelaria de todo país. A simultaneidade dos eventos proporciona aos seus participantes a oportunidade de uma imersão completa na indústria nacional de hotéis. No Congresso, partilhando de discussões sobre questões políticas e institucionais que desenharão o futuro do setor e, na Equipotel, conhecendo todas as novidades e tendências mundiais em produtos e serviços voltados para a hospitalidade e gastronomia”.

O Congresso Nacional de Hotéis – Conotel 2024 tem como apoiadores a RX Brasil, a BAT, a CVC Corp, a Realgens e a ABMotéis.

Data: 17 a 20 de setembro

Horários: 17 a 19 de setembro, das 13h às 20h, e no dia 20 de setembro, das 13h às 18h

Local: Expo Center Norte

Credenciamento: Gratuito através do link.

Data: 17 de setembro (das 13h às 18h) e 18 de setembro (das 15h às 18h)

Local: Expo Center Norte, em São Paulo - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Inscrições: Pelo link.

