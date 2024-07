A TUMI Travel, marca internacional especializada em viagens e estilo de vida, fortaleceu sua presença no mercado brasileiro com a abertura de duas novas lojas.

Os novos pontos estão estrategicamente localizados no Shopping Higienópolis, em São Paulo, e no Outlet Premium Itupeva, a aproximadamente 70km da capital paulista.

Esta expansão representa um passo significativo para a multinacional na consolidação de sua presença no Brasil, visando atender à crescente demanda por produtos de luxo no segmento de bagagem e estilo de vida.

"Esta abertura de lojas marca um momento crucial para a TUMI no Brasil. Estamos muito entusiasmados em trazer nossas coleções e expertise em design para um dos principais destinos de compras do país", afirmou Fernanda Segalla, Marketing Manager do Grupo Samsonite no Brasil.

Com a inauguração dessas novas lojas, a TUMI busca reforçar sua posição no mercado nacional, oferecendo uma ampla gama de malas, mochilas, bolsas de viagem e acessórios. A empresa também lançou novas linhas de produtos projetadas para atender às necessidades dos consumidores brasileiros.

A inauguração destes novos espaços de varejo reforça a confiança da empresa no potencial do mercado brasileiro e na receptividade de seus clientes, consolidando sua posição estratégica entre as marcas globais de artigos de viagem.

As novas lojas TUMI Travel já estão abertas ao público durante o horário de funcionamento do Shopping Higienópolis e do Outlet Premium Itupeva.

TUMI Travel

Desde 1975, a TUMI Travel é uma marca de luxo para negócios, viagens e desempenho de classe mundial. Com a fabricação de malas de viagem, bolsas, mochilas e acessórios de viagem, a TUMI empenha-se em capacitar viagens como um parceiro vitalício. A sua sede encontra-se nos Estados Unidos e, no Brasil, é possível visitar a loja oficial que se localiza no Shopping Iguatemi e o Site Oficial da marca.

Website: https://tumibrasil.com/