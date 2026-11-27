Com estoques de gás em baixa, Europa enfrenta novo sinal de alerta no mar: oito navios de GNL dos EUA mudam de rota em meio à disputa com a Ásia por energia
Frio intenso eleva consumo e faz continente desviar cargas de gás natural da Ásia; preços atrativos garantem reforço essencial para a estação
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A chegada precoce do frio elevou o consumo de gás na Europa e acelerou a retirada do produto dos reservatórios locais. O nível de armazenamento dos países da União Europeia atingiu cerca de 68%, segundo dados da Gas Infrastructure Europe (GIE). O índice representa a menor marca para esta época do ano desde o início dos registros em 2011, ficando abaixo da média de 86% observada nos últimos cinco anos.
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Para reforçar o abastecimento, o continente atrai navios de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos em um ritmo inédito desde o início da guerra do Irã. Informações da consultoria Kpler divulgadas pela Bloomberg indicam que oito embarcações carregadas na costa norte-americana do Golfo mudaram de rota em novembro para descarregar em terminais europeus.
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Mudança de rotas e vantagem comercial
O jornal "Berliner Zeitung" registrou o desvio de quatro navios norte-americanos anteriormente: dois abandonaram o trajeto rumo à Ásia e outros dois fizeram o retorno perto do Egito. O volume de oito desvios em um único mês não ocorria desde o final de fevereiro, período em que as entregas do Catar despencaram com a guerra do Irã e ampliaram o espaço dos Estados Unidos no mercado.
A preferência dos operadores pela Europa decorre do lucro obtido na venda. A Spark Commodities aponta que a diferença de preços entre o noroeste europeu e o nordeste da Ásia, calculada após o desconto dos fretes marítimos, atinge a maior vantagem favorável ao mercado europeu desde o início dos combates. O cenário reverte a dinâmica de julho, quando China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Índia receberam juntos mais gás liquefeito norte-americano do que a Europa, de acordo com a Montel.
Necessidade de importação e pressão asiática
Nos últimos três meses, as importações de GNL da União Europeia e do Reino Unido cresceram mais de 45% na média móvel de 30 dias. As entregas destinadas ao nordeste da Ásia registraram queda de cerca de 1% no mesmo intervalo.
A Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (Acer) calcula que a União Europeia necessita de cerca de 900 terawatts-hora, o equivalente a 900 bilhões de quilowatts-hora, de GNL para encerrar o período de aquecimento com os reservatórios em 28%. A Goldman Sachs projeta que uma onda prolongada de frio pode rebaixar os estoques do noroeste da Europa para 14% ao término da estação, o menor índice desde 2018.
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A Europa aproveita estoques elevados e previsões de temperaturas amenas na China, no Japão e na Coreia do Sul, que contêm compras imediatas. O aumento nas tarifas elétricas japonesas em novembro tornou o uso de GNL viável para usinas térmicas pela primeira vez desde fevereiro, com empresa local adquirindo carga para dezembro e vendendo volume para março. Se o frio aumentar na Ásia, importadores europeus precisarão elevar propostas financeiras para disputar o insumo.