Primeiro navio carregado com GNL sai do Golfo

Um navio carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz, o que não acontecia desde o bloqueio quase total da passagem provocada pelo conflito no Oriente Médio no início de março, segundo a empresa de rastreamento marítimo Kpler.

De acordo com os dados da Kpler consultados nesta terça-feira pela AFP, o metaneiro Mubaraz, controlado pela Adnoc, a empresa petrolífera nacional dos Emirados Árabes Unidos, deixou o Golfo em abril com 132.890 metros cúbicos de GNL a bordo, através da passagem pela qual transita 20% do comércio mundial de GNL em períodos de paz.

O navio carregou sua mercadoria na ilha de Das, nos Emirados Árabes Unidos, em 2 de março, e desligou seu transponder AIS no fim de março, durante um mês, antes de voltar a emitir sinais na segunda-feira, perto da costa da Índia.

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