O destino de 900 toneladas de cobre entra na mira de investigação na Itália, e apreensão de cerca de R$ 42 milhões expõe a dimensão de um esquema suspeito
Investigação desvenda fraude recorde com cabos de cobre na Europa: ação apreendeu milhões de euros em bens, dinheiro vivo e mansão luxuosa
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A Guarda de Finanças de Ravenna deflagrou a operação "Pecunia Rubra" para desarticular um esquema de lavagem de 900 toneladas de cabos de cobre revestidos com plástico. O volume desviado nos últimos três anos corresponde a 10 mil quilômetros de fiação estendida, comprimento equivalente à distância entre Roma e Cidade do México. Ao todo, a Justiça determinou o bloqueio de 7 milhões de euros em patrimônio ligado aos envolvidos.
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As apurações da Procuradoria da República de Ravenna começaram após a queixa formal de uma indústria local. A empresa notou reduções atípicas no peso de remessas enviadas para processos de regeneração e reaproveitamento do cobre, conhecido no setor como ouro vermelho, e da cobertura de PVC.
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Desvios em rotas e pulverização do material
Drones e monitoramentos de trajetos por satélite identificaram que o motorista responsável pelo frete fazia rotas incomuns. Durante paradas rápidas em locais isolados, o condutor repassava fatias da carga ao dirigente de uma recicladora de sucata. O receptador utilizava maquinário próprio para triturar os cabos imediatamente, técnica aplicada para impedir a identificação da origem do produto.
A compensação financeira ao transportador envolvia dinheiro em espécie obtido por notas fiscais fictícias emitidas por cúmplices no exterior. Essas pessoas simulavam aquisições comerciais e, dias depois, devolviam os valores via transferências bancárias internacionais para legitimar a entrada de mercadorias no território italiano e fornecer recursos sem rastreio.
Flagrante com dinheiro vivo e bens bloqueados
A polícia realizou uma ação surpresa durante um dos transportes e recuperou 20 toneladas de metal na sede da empresa compradora. No endereço do motorista, os agentes apreenderam 1.350.000 euros em cédulas de alto valor. Para tentar despistar a fiscalização, um investigado colocou maços em uma mochila entregue a uma menor rumo ao imóvel ao lado, manobra que levou à descoberta de mais de 1 milhão de euros escondidos em um sótão vizinho.
O processo apura a conduta de seis pessoas por apropriação indébita e lavagem de capitais, com apuração voltada também aos lucros obtidos pela pessoa jurídica beneficiada. Para cobrir ganhos ilícitos estimados em quase 5 milhões de euros, o tribunal local confiscou:
contas bancárias e joias valiosas;
mansão de luxo situada na província de Ravenna;
maquinário industrial utilizado na trituração e limpeza dos cabos;
veículo de carga articulado e automóveis de alta potência;
uma arma de choque do tipo taser, munições e 14 quilos de artefatos pirotécnicos ilegais;
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papagaios de espécie protegida internacionalmente mantidos sem documentação.