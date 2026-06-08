O mercado do cobre: por que o furto de cabos elétricos é tão comum

O furto de cabos elétricos segue causando transtornos em diferentes regiões do país. Impulsionado pelo valor de revenda dos metais presentes nos fios, o crime gera impactos que vão muito além do material subtraído, afetando serviços públicos, instituições e a rotina da população.

Este tipo de crime se tornou comum em todo o país por uma combinação de fatores: a alta demanda pelo cobre, o seu valor no mercado internacional e a relativa facilidade de venda do material furtado. O metal é um componente vital para a infraestrutura moderna, sendo essencial para a condução de eletricidade e dados.

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O que torna o cobre tão valioso?

O cobre é um dos metais mais importantes para a indústria global. Ele está presente em quase tudo que depende de eletricidade: fiações, transformadores, motores, componentes eletrônicos e sistemas de telecomunicações. Com a transição energética — a tendência global de eletrificação de veículos e uso de fontes renováveis — a procura pelo metal só aumenta, elevando seu preço, que pode superar os R$ 50 por quilo no mercado de reciclagem.

Para os criminosos, a vantagem é que o material pode ser vendido rapidamente em ferros-velhos e sucatas, que muitas vezes atuam como receptadores. Diferente de um carro ou um celular, o cobre pode ser derretido, o que dificulta o rastreamento de sua origem e facilita a sua reinserção no mercado legal como matéria-prima reciclada.

Como funciona o mercado ilegal e quais os impactos

A cadeia do crime começa com o furto dos cabos de postes, estações de metrô, prédios públicos e canteiros de obras. Após a retirada, os ladrões costumam queimar a capa plástica que reveste os fios para extrair o metal puro. A fumaça preta e tóxica resultante da queima é, frequentemente, um forte indício da atividade ilegal em terrenos baldios ou comunidades.

O material é então vendido a pequenos receptadores por um valor abaixo do mercado. Esses intermediários acumulam grandes quantidades e repassam para depósitos maiores, onde o cobre é processado e vendido para siderúrgicas ou até mesmo exportado, muitas vezes misturado a cargas legais de sucata.

As consequências para a sociedade são severas. Furtos de cabos deixam bairros inteiros sem energia elétrica, apagam semáforos, interrompem o fornecimento de internet e paralisam linhas de trem e metrô. O prejuízo financeiro para as concessionárias é repassado, indiretamente, para a conta dos consumidores, enquanto a sensação de insegurança e desordem aumenta.

Medidas de combate ao crime

Para combater essa prática, autoridades têm intensificado a fiscalização de ferros-velhos e sucatas, exigindo comprovação da origem do material comercializado. Além disso, projetos de lei buscam endurecer as penas para o crime de receptação, visando desestruturar a cadeia econômica que sustenta os furtos. A substituição de cabos de cobre por outros materiais, como a fibra óptica em telecomunicações, também é uma alternativa que pode reduzir a incidência desse tipo de crime em alguns setores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.