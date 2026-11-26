Paciente pede cerca de R$ 1,2 milhão após gravidez depois de vasectomia, mas parecer rejeita indenização por um detalhe nas orientações médicas após a cirurgia
Decisão confirma que o procedimento exige métodos extras até a liberação médica total; paciente havia sido avisado sobre riscos de fertilidade
compartilhe
O Serviço Andaluz de Saúde (SAS) negou o pagamento de 200 mil euros de indenização a um casal após uma gestação ocorrida depois de vasectomia. A decisão obteve respaldo do Conselho Consultivo da Andaluzia em parecer emitido em 3 de novembro, encerrando a tramitação de responsabilidade patrimonial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A doutrina do Tribunal Supremo reconhece direito a ressarcimento se os médicos não esclarecem devidamente sobre possíveis falhas. O cenário muda quando o paciente recebe alertas prévios sobre a ausência de infertilidade imediata após o procedimento.
Orientações médicas e histórico de exames
A intervenção cirúrgica bloqueia os canais deferentes, mas não esteriliza o organismo de forma instantânea. O trato reprodutor retém gametas viáveis por semanas ou meses, persistindo margem biológica de recanalização espontânea. Por essa razão, os protocolos exigem proteção contraceptiva adicional até a confirmação laboratorial de ausência total de espermatozoides.
Relatórios da Área de Gestão Sanitária de Osuna comprovaram que o paciente obteve essas informações desde o início. Ele assinou o consentimento informado, passou pela cirurgia sem incidentes e recebeu alta com a determinação expressa de manter medidas preventivas.
A cronologia clínica aponta que a concepção aconteceu enquanto os laudos ainda indicavam fertilidade:
em 4 de maio de 2024, o teste feito em 13 de abril deu positivo, gerando nova recomendação de cautela;
em 25 de julho de 2024, novo seminograma apontou presença de espermatozoides, consulta na qual o paciente relatou a gestação da esposa;
em 6 de novembro de 2024, profissionais contataram o homem devido à ausência no terceiro exame previsto;
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
em 20 de novembro de 2024, a análise zerou a contagem celular, liberando a alta com aviso sobre riscos permanentes de recanalização.