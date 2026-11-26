O Serviço Andaluz de Saúde (SAS) negou o pagamento de 200 mil euros de indenização a um casal após uma gestação ocorrida depois de vasectomia. A decisão obteve respaldo do Conselho Consultivo da Andaluzia em parecer emitido em 3 de novembro, encerrando a tramitação de responsabilidade patrimonial.

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A doutrina do Tribunal Supremo reconhece direito a ressarcimento se os médicos não esclarecem devidamente sobre possíveis falhas. O cenário muda quando o paciente recebe alertas prévios sobre a ausência de infertilidade imediata após o procedimento.

Orientações médicas e histórico de exames

A intervenção cirúrgica bloqueia os canais deferentes, mas não esteriliza o organismo de forma instantânea. O trato reprodutor retém gametas viáveis por semanas ou meses, persistindo margem biológica de recanalização espontânea. Por essa razão, os protocolos exigem proteção contraceptiva adicional até a confirmação laboratorial de ausência total de espermatozoides.

Relatórios da Área de Gestão Sanitária de Osuna comprovaram que o paciente obteve essas informações desde o início. Ele assinou o consentimento informado, passou pela cirurgia sem incidentes e recebeu alta com a determinação expressa de manter medidas preventivas.

A cronologia clínica aponta que a concepção aconteceu enquanto os laudos ainda indicavam fertilidade: