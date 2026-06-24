Vasectomia: especialista esclarece dúvidas sobre procedimento cirúrgico

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A vasectomia é um procedimento cirúrgico rápido, seguro e minimamente invasivo, realizado com anestesia local e sem necessidade de internação. Ainda assim, muitos homens continuam adiando essa decisão por medo, desinformação e crenças que não se sustentam cientificamente.

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“Homens que optaram pela vasectomia relatam benefícios que vão além da contracepção, como mais tranquilidade emocional, melhora na vida sexual, no relacionamento familiar e até no planejamento financeiro”, explica Ernesto Alarcon, cirurgião-geral e especialista em videolaparoscopia.

O médico explica que a vasectomia é um método de esterilização masculina altamente eficaz e definitivo, na maioria dos casos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida individual e conjugal. "Ainda assim, mitos persistentes seguem gerando receio e atrasando decisões importantes", destaca.

Vasectomia é irreversível?

Embora seja considerada uma técnica permanente, a vasectomia pode ser revertida em situações específicas. A reversão consiste na religação dos canais deferentes, permitindo novamente a passagem dos espermatozoides. No entanto, o sucesso não é garantido e depende de fatores como o tempo decorrido desde a cirurgia, a técnica utilizada, a idade do paciente e a qualidade do sêmen.

“É importante entender que a reversão é um procedimento mais complexo, caro e nem sempre disponível pelo plano de saúde ou pelo SUS. Por isso, a vasectomia deve ser encarada como uma decisão definitiva, indicada apenas para homens que têm certeza de que não desejam mais filhos biológicos”, reforça Alarcon.

Vasectomia aumenta o risco de câncer?

Outro mito bastante comum é a associação entre vasectomia e câncer de próstata. Estudos mais antigos chegaram a levantar essa hipótese, mas pesquisas posteriores não confirmaram qualquer relação causal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) são categóricas: não há evidências científicas de que a vasectomia aumente o risco de câncer de próstata.

Homens vasectomizados devem seguir exatamente as mesmas orientações de prevenção que a população geral: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, evitar tabagismo e consumo excessivo de álcool, além de exames de rotina a partir dos 50 anos — ou antes, em casos de risco aumentado.

Vasectomia dispensa o uso de preservativos?

Não. Esse é um dos equívocos mais perigosos. A vasectomia previne apenas a gravidez, não oferecendo qualquer proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes e hepatites.

Além disso, o método não é eficaz imediatamente após a cirurgia. Esperma residual pode permanecer nos canais deferentes por algumas semanas. Por isso, é indispensável realizar um exame de espermograma após cerca de três meses ou 20 ejaculações para confirmar a ausência de espermatozoides. Até lá, outro método contraceptivo deve ser utilizado.

“O preservativo continua sendo fundamental, tanto para prevenir ISTs quanto para evitar gravidez até a confirmação do sucesso da vasectomia”, alerta o especialista.

Informação é o primeiro passo

A vasectomia é uma escolha pessoal, responsável e segura — desde que baseada em informação confiável e orientação médica adequada. Conversar com um especialista é essencial para esclarecer dúvidas, alinhar expectativas e tomar uma decisão consciente.

“Planejamento familiar também é responsabilidade masculina. Informação de qualidade é o que transforma medo em segurança”, ensina Alarcon.

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