Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A Guarda Nacional Republicana desmantelou uma rede dedicada à fabricação de lanchas rápidas utilizadas no contrabando e no tráfico de droga. A ação ocorreu na terça-feira durante a Operação Fora de Bordo, após uma investigação conduzida ao longo de dois anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A força de segurança mobilizou mais de 250 militares para buscas em 38 locais distribuídos por Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo. Oito homens com idades entre 32 e 70 anos foram detidos por suspeitas de contrabando qualificado e associação criminosa. Outros três indivíduos foram constituídos arguidos.

Leia Mais

Fábricas clandestinas e apreensões

Os militares encontraram várias instalações preparadas para o fabrico das embarcações. O major Hélder Lima, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, explicou ao jornal "PÚBLICO" a divisão do trabalho: havia locais destinados à produção do casco, outros para a montagem de motores e espaços reservados ao equipamento electrónico.

A lista de bens e equipamentos apreendidos pela força militar inclui:

três embarcações de alta velocidade;

13 cascos para lanchas e seis moldes para fabrico;

11 motores;

material electrónico composto por radares e walkie-talkies;

maquinaria fabril como tractores, semi-reboques e empilhadores;

mais de 500 jerricãs para combustível;

cerca de 260 mil euros em dinheiro;

26 telemóveis e dezenas de cartões SIM;

três armas de fogo e duas brancas.

Enquadramento legal e rota marítima

Portugal está integrado na rota do tráfico internacional de droga por via marítima. O material descoberto pelas autoridades confirma que o país atua como porta de entrada de droga na Europa e também como centro de produção de lanchas utilizadas pelo crime organizado.

O major Hélder Lima salientou que a capacidade de atuação da rede ficou severamente afetada. A investigação continuará aberta para identificar outros envolvidos e apurar a existência de estruturas semelhantes.

O Governo aprovou em Maio uma legislação com penas até quatro anos de prisão para quem possuir embarcações sem registo. A lei criminaliza a construção não autorizada, penaliza o transporte de combustível além do limite e castiga quem usa sistemas para impedir a detecção por radares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os oito detidos vão ser presentes a um juiz no tribunal de Setúbal ainda nesta quarta-feira.