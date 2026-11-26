Polícia portuguesa desmantela grupo suspeito de fabricar lanchas para o tráfico de drogas e apreende embarcações e equipamentos
Investigação de dois anos mobilizou mais de 250 militares em sete distritos: ação desarticula fábricas clandestinas e apreende motores potentes
compartilhe
A Guarda Nacional Republicana desmantelou uma rede dedicada à fabricação de lanchas rápidas utilizadas no contrabando e no tráfico de droga. A ação ocorreu na terça-feira durante a Operação Fora de Bordo, após uma investigação conduzida ao longo de dois anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A força de segurança mobilizou mais de 250 militares para buscas em 38 locais distribuídos por Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo. Oito homens com idades entre 32 e 70 anos foram detidos por suspeitas de contrabando qualificado e associação criminosa. Outros três indivíduos foram constituídos arguidos.
Leia Mais
PF desmonta quadrilha do roubo de cargas vendidas pela internet na BR-251
PF faz operação contra grupos que fornecem milhares de armas para facções no Brasil
Operação Último Disparo investiga comércio ilegal de armas na Grande BH
Fábricas clandestinas e apreensões
Os militares encontraram várias instalações preparadas para o fabrico das embarcações. O major Hélder Lima, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, explicou ao jornal "PÚBLICO" a divisão do trabalho: havia locais destinados à produção do casco, outros para a montagem de motores e espaços reservados ao equipamento electrónico.
A lista de bens e equipamentos apreendidos pela força militar inclui:
três embarcações de alta velocidade;
13 cascos para lanchas e seis moldes para fabrico;
11 motores;
material electrónico composto por radares e walkie-talkies;
maquinaria fabril como tractores, semi-reboques e empilhadores;
mais de 500 jerricãs para combustível;
cerca de 260 mil euros em dinheiro;
26 telemóveis e dezenas de cartões SIM;
três armas de fogo e duas brancas.
Enquadramento legal e rota marítima
Portugal está integrado na rota do tráfico internacional de droga por via marítima. O material descoberto pelas autoridades confirma que o país atua como porta de entrada de droga na Europa e também como centro de produção de lanchas utilizadas pelo crime organizado.
O major Hélder Lima salientou que a capacidade de atuação da rede ficou severamente afetada. A investigação continuará aberta para identificar outros envolvidos e apurar a existência de estruturas semelhantes.
O Governo aprovou em Maio uma legislação com penas até quatro anos de prisão para quem possuir embarcações sem registo. A lei criminaliza a construção não autorizada, penaliza o transporte de combustível além do limite e castiga quem usa sistemas para impedir a detecção por radares.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os oito detidos vão ser presentes a um juiz no tribunal de Setúbal ainda nesta quarta-feira.