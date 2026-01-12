Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio cargueiro que partiu do Brasil

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/01/2026 09:55

compartilhe

SIGA

A polícia espanhola anunciou, nesta segunda-feira (12), a apreensão de quase 10 toneladas de cocaína escondidas em uma carga de sal a bordo de um navio cargueiro que navegava pelo Atlântico, vindo do Brasil, e prendeu todos os 13 ocupantes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esta é "a maior apreensão de cocaína em alto-mar já realizada na história da Polícia Nacional", declarou a força de segurança espanhola em um comunicado. 

O navio mercante, de bandeira dos Camarões, abordado na semana passada por membros do Grupo Especial de Operações da polícia no Atlântico, ficou sem combustível e precisou ser rebocado até as Ilhas Canárias, na Espanha, informou o comunicado. 

As autoridades encontraram "9.994 quilos de cocaína distribuídos em 294 fardos, escondidos entre as toneladas de sal que o navio transportava", explicou a polícia. 

A operação para apreender a carga, que a polícia afirma pertencer a uma organização multinacional dedicada à exportação de grandes quantidades de cocaína da América do Sul para a Europa, contou com a colaboração da Polícia Federal brasileira, da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA). 

A polícia não divulgou a nacionalidade dos treze detidos, dos quais foi apreendida uma arma de fogo.

Antes dessa captura, a maior apreensão de cocaína em alto-mar realizada pela polícia espanhola havia ocorrido em 1999, quando 7,5 toneladas foram interceptadas em um navio. 

A Espanha é considerada um dos principais pontos de entrada de cocaína na Europa, devido aos seus vínculos com a América Latina, onde a droga é produzida, mas também por causa de sua localização geográfica. 

Em outubro de 2024, a polícia espanhola apreendeu 13 toneladas de cocaína escondidas entre bananas em um contêiner procedente do Equador, a maior apreensão já realizada pelas autoridades espanholas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

du/mdm/ahg/aa-jc

Tópicos relacionados:

brasil camaroes crime espanha narcotrafico policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay