Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína

As autoridades portuguesas anunciaram a apreensão de aproximadamente nove toneladas de cocaína a bordo de uma embarcação semissubmersível interceptada ao largo do arquipélago de Açores.

A bordo da embarcação, que partiu da América Latina, havia três colombianos e um venezuelano. "Esta é a maior apreensão de cocaína já realizada em Portugal", declarou nesta segunda-feira (26) uma porta-voz da polícia judiciária.

Segundo a polícia, o navio foi interceptado "nos últimos dias" a 230 milhas náuticas (cerca de 430 km) de Açores, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea portuguesas, assim como das autoridades americanas e britânicas.

A operação foi realizada em condições meteorológicas adversas e o navio afundou com 35 dos 300 fardos de droga que transportava, informou a polícia.

