Produtor cria focinheira para ovelhas pastarem em pomares sem comer árvores cítricas, mas a solução ultrapassa a fazenda e conquista compradores em 38 países
Invenção ecológica impede rebanho de comer árvores frutíferas e substitui herbicidas; modelo inovador ganha o mundo e ajuda produtores rurais
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O agricultor uruguaio Martín Guarini criou uma focinheira para que ovelhas limpem a vegetação rasteira de terrenos sem comer as árvores. A solução surgiu em sua plantação ecológica de limoeiros, que necessitava de controle para o mato sem a aplicação de herbicidas.
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O produtor recorreu ao pastoreio após constatar que métodos mecânicos e defensivos naturais à base de vinagre eram caros e demorados, conforme relatou ao site "Bichos de Campo". O rebanho, porém, passou a mastigar os galhos baixos das árvores jovens.
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Com o designer industrial Diego Fraga, Guarini dedicou dezoito meses a testes e ajustes. A dupla desenvolveu um acessório que permite ao animal pastar no chão e bloqueia o alcance da vegetação mais alta.
Funcionamento e características da peça
O equipamento vai preso ao focinho e barra a ingestão acima de uma altura estabelecida: o limite fica entre 80 centímetros e 1,20 metro, conforme a raça da ovelha. O conjunto é leve, com peça central de 100 gramas e peso total de cerca de 400 gramas com as fixações.
A estrutura usa plástico resistente, semelhante ao de caixas de colheita rural. O arnês de sustentação é costurado por oficinas de mulheres, oferecendo mobilidade normal para o trabalho no campo.
Expansão para 38 países
A divulgação em uma feira agrícola e em um jornal uruguaio impulsionou o projeto no mercado externo. Em declaração ao programa de rádio "Moviendo el avispero", Guarini lembrou a fase inicial: "Exportamos de início ao México, Equador e Espanha". Hoje a empresa abastece 38 países por meio de três centros de distribuição.
O dispositivo já opera em pomares variados:
Citros, abacateiros e oliveiras
Pistaches e amendoeiras
Macieiras e pereiras
Criações com cabras
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Em áreas menores, as ovelhas produzem esterco natural e fornecem lã, leite, carne ou crias. O sistema não atende lavouras rasteiras como melão e melancia. Guarini orienta colocar os animais apenas em áreas com pasto formado, evitando tentativas de alcançar as árvores por escassez de alimento.