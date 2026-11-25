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Uma motorista aposentada com problemas de locomoção contatou a polícia local na cidade de Ancona, na Itália, para denunciar um carro estacionado de forma irregular. O veículo sem autorização ocupava um espaço exclusivo para pessoas com deficiência.

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A central informou que todos os agentes estavam ocupados naquele instante. Diante da dificuldade física para caminhar, a idosa não podia deixar seu automóvel distante do destino pretendido e decidiu esperar a vaga ser desocupada.

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A espera durou algumas horas até o outro condutor sair. A idosa conseguiu estacionar no local vago, mas a chegada dos policiais trouxe um desfecho inesperado: a denunciante acabou autuada pela equipe municipal.

Motivo da penalidade aplicada

Os agentes constataram que a autorização estava presente no para-brisa dianteiro, porém posicionada muito perto da borracha de vedação do vidro. Essa posição impediu a leitura completa das informações, gerando uma multa de 87 euros e a perda de três pontos na carteira de habilitação.

O documento permanecia válido no momento da abordagem policial. De acordo com o veículo "Open", uma consulta dos agentes à central permitiria checar a placa do automóvel e comprovar as solicitações de atendimento feitas anteriormente pela idosa.

Exigências da legislação de trânsito

O Código de Trânsito aborda o tema no artigo 188, voltado às áreas reservadas para pessoas com deficiência. A legislação determina que a credencial original deve ser exibida no para-brisa dianteiro com todas as informações essenciais visíveis para fiscalização.

A autorização tem caráter pessoal, acompanha o titular em automóveis de terceiros e costuma valer por cinco anos, com prazo menor para casos de invalidez temporária. O regulamento prevê valores específicos para infrações:

multas de 168 a 672 euros em situações de ocupação indevida da vaga;

multas de 87 a 344 euros por desrespeito às condições exigidas para o documento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Ancona, a administração municipal divulgou em agosto a existência de 874 vagas reservadas, com 147 destinadas a titulares específicos. No âmbito das sanções pelo artigo 188, os primeiros sete meses de 2026 somaram 95 autuações na cidade, após 156 registros em 2025 e 132 ocorrências em 2024.