Vaga de idoso: nova credencial digital vale para motorista e passageiro
Documento gratuito e nacional pode ser emitido pelo celular e usado no carro de filhos ou parentes; veja como solicitar a sua autorização digital
compartilhe
Pessoas com 60 anos ou mais contam com uma nova facilidade para usar as vagas reservadas em estacionamentos de todo o Brasil. O benefício da Credencial Digital de Estacionamento para Pessoa Idosa atende tanto quem dirige quanto quem viaja como passageiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O documento é gratuito, tem validade nacional e pode ser solicitado pelos serviços de trânsito integrados ao Gov.br. Uma das principais vantagens é que o idoso não precisa ser proprietário de um automóvel para ter o direito.
Leia Mais
-
BH: credencial de estacionamento para idosos pode ser emitida por app
-
Guia completo para solicitar a Carteira do Idoso pela internet
-
Governo Federal 30/12 emite comunicado para todos os idosos acima de 60 anos
A credencial pertence ao beneficiário, que pode vincular a placa do veículo que está utilizando no momento. Isso permite que a pessoa ocupe vagas preferenciais mesmo quando está no carro de filhos, parentes ou outras pessoas, desde que esteja presente.
Vaga vale também para passageiros
O benefício não se restringe a idosos que possuem CNH ou dirigem o próprio carro. Quem tem 60 anos ou mais e viaja como passageiro também pode utilizar uma vaga destinada a esse público, pois a credencial fica vinculada ao indivíduo.
O sistema permite registrar a placa do automóvel usado no deslocamento. Por exemplo, uma pessoa idosa no carro de um familiar pode usar a vaga reservada. Caso comece a utilizar outro automóvel, a placa cadastrada pode ser atualizada.
A autorização tem validade em todo o território nacional, dispensando a necessidade de um novo pedido ao viajar para outro município ou estado. Além disso, a credencial digital não exige renovação periódica, mas o usuário deve manter os dados atualizados, como a placa do veículo.
Como solicitar a credencial de estacionamento
O pedido pode ser feito por meio dos canais oficiais de trânsito integrados ao Gov.br. Veja o passo a passo:
-
Acesse o aplicativo oficial e entre com sua conta Gov.br;
-
Procure a área de serviços do condutor;
-
Localize a opção de Credencial de Estacionamento e escolha a modalidade para pessoa idosa;
-
Informe os dados solicitados, incluindo a placa do veículo;
-
Após confirmar as informações, a credencial estará disponível.
Estacionar em vagas para idosos sem a credencial é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade inclui multa, sete pontos na CNH e remoção do veículo.
A legislação determina que estacionamentos públicos e privados reservem ao menos 5% de suas vagas para pessoas com 60 anos ou mais. Os espaços devem ser devidamente sinalizados para facilitar o acesso dos beneficiários.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia