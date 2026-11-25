Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Moradores da cidade australiana de Coober Pedy adotaram uma alternativa incomum para resistir ao calor extremo característico da região. Com o objetivo de escapar das altas temperaturas registradas na superfície, a população optou por transferir a rotina para o subsolo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O calor representa um desafio constante, sobretudo durante o verão, quando as condições climáticas costumam ser mais severas. Nessa época do ano, a temperatura média gira em torno de 30 graus Celsius. As marcas térmicas superam os 40 graus Celsius com frequência. Em janeiro de 2026, os termômetros registraram 48,3 graus Celsius na localidade.

Leia Mais

Adaptação ao subsolo e mineração de opalas

Para contornar o clima severo, a comunidade de 1,5 mil habitantes decidiu organizar a vida sob a terra. Os moradores construíram uma cidade subterrânea para viabilizar a permanência segura no território durante os períodos de calor intenso.

A escavação foi facilitada pela existência prévia de poços e túneis de minas no local. A cidade possui reconhecimento em escala mundial pela extração de opalas nobres, atividade que deixou passagens subterrâneas prontas para reaproveitamento.

Instalações e conforto térmico

Nos corredores talhados diretamente na rocha, a população estruturou diferentes espaços de habitação e convivência:

residências particulares e apartamentos;

hotéis preparados para receber hóspedes;

lojas e pontos comerciais;

restaurantes em funcionamento;

igrejas esculpidas na pedra.

Enquanto a superfície atinge extremos climáticos, o ambiente subterrâneo mantém estabilidade. No interior das estruturas de rocha, a temperatura permanece agradável, marcando índices constantes entre 19 e 25 graus Celsius.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O assentamento subterrâneo ganhou relevância turística ao longo do tempo. Além de servir como abrigo contínuo contra as ondas de calor para a população local, a cidade atrai visitantes de diversas regiões. Parte dessas moradias escavadas em pedra foi integrada à lista oficial do patrimônio nacional, segundo informações do veículo "Rzeczpospolita".