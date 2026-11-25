Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Marian Strzelczyk, um soldador de 69 anos residente em Kwidzyn, na Polônia, desenvolveu e patenteou um queimador de fumaça compatível com fornos a carvão tradicionais e grandes caldeiras industriais. A tecnologia utiliza um conjunto de placas cerâmicas montadas diretamente nos aparelhos usados, evitando a necessidade de substituir os sistemas de aquecimento.

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O equipamento diminui a emissão de poluentes em 80% e reduz o gasto de combustível em cerca de 40%. A adaptação de uma caldeira de aquecimento central em uma residência unifamiliar custa 4 mil zlotys, cerca de R$ 5,9 mil. Essa modificação técnica vem sendo executada em diferentes regiões da Polônia há alguns anos para combater a fumaça expelida durante o inverno.

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O criador atuou a maior parte da carreira profissional como soldador no setor de energia. As placas internas contam com agregados minerais cuja formulação exata é mantida em segredo. O sistema atua sugando a fumaça e os gases de combustão de volta para as brasas, impedindo a subida imediata pela chaminé. O material inflamável alcança temperaturas elevadas na área de calor e passa por degradação e gaseificação completa.

Queima de resíduos e geração de energia elétrica

Strzelczyk também projeta caldeiras equipadas com fornalhas de grelha rotativa em tambor, projetadas para queimar itens antes descartados como lixo. A estrutura processa materiais complexos, como dormentes de ferrovias antigos e sobras de placas de móveis. O combustível é totalmente gaseificado, e as substâncias químicas prejudiciais são eliminadas no interior de câmaras especiais de pós-combustão.

Os projetos mais novos do inventor contam com turbinas a vapor capazes de produzir eletricidade durante a queima dos materiais. O professor Tadeusz Juliszewski, da Faculdade de Engenharia de Produção e Energia da Universidade de Agricultura de Cracóvia, acompanhou os testes operacionais de um equipamento de grande porte feito para o tratamento térmico de compensados de madeira.

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Segundo Juliszewski, o inventor projeta maquinários personalizados para cada categoria específica de detrito processado. Antes de liberar o funcionamento de qualquer unidade, Strzelczyk afere as taxas de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e poeira, garantindo que o sistema cumpra os limites legais estabelecidos para emissões.