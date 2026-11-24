O Papa Francisco afirmou ter visto o Diabo em três ocasiões, duas delas quando era arcebispo de Buenos Aires e uma já durante seu pontificado, em Roma. Os episódios foram descritos em janeiro de 2021, em um diário pessoal do religioso, publicado nesta terça-feira (24/11), na Itália. Nas anotações, ele recordou as experiências e relatou o medo e a curiosidade que sentiu diante das supostas aparições.

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A primeira teria ocorrido por volta de 2006, quando Jorge Mario Bergoglio estava dentro de um carro, na Argentina. O religioso descreveu a figura que teria observado pela janela do veículo e a impressão deixada pelo encontro.

"Eu o vi da janela do carro. Não esqueço dos seus olhos ameaçadores e ao mesmo tempo sedutores", escreveu.

A segunda experiência também teria acontecido em Buenos Aires, durante uma celebração em uma capela. Segundo Francisco, a presença tentou se aproximar, mas ele conseguiu se afastar enquanto rezava.

"Ele tentou se aproximar e eu escapei apertando o rosário e pedindo à Virgem", relatou.

O pontífice afirmou que as experiências não estavam relacionadas a tentações específicas, mas à sensação provocada pela figura que acreditava ter encontrado.

"Não eram situações ou tentações comprometedoras, mas uma presença fascinante que convidava a curiosidade."

Já a terceira aparição teria ocorrido em Roma, após uma viagem ao Chile, em 2018, quando Bergoglio já era Papa. Dessa vez, o que mais chamou sua atenção foi a voz da figura, descrita como extremamente rouca.

Embora tenha conseguido deixar o encontro, Francisco afirmou que a experiência continuou a incomodá-lo.

"Mas alguma coisa ficou, como uma pegada", registrou.

Revelações do diário

Os relatos integram o livro Diário Pessoal do Papa Francisco, lançado pela editora Libreria Editrice Vaticana. A publicação tem 160 páginas e reúne anotações feitas pelo religioso entre dezembro de 1992, quando era bispo na Argentina, e 2024, nos últimos meses de seu pontificado.

A edição brasileira está prevista para 2027, pela Companhia das Letras. Francisco morreu em abril de 2025, aos 88 anos, após 12 anos à frente da Igreja Católica.

Além dos supostos encontros com o Diabo, os escritos revelam preocupações pessoais do pontífice, incluindo momentos de medo, cansaço e dificuldades para aceitar o envelhecimento e a proximidade da morte. Há também lembranças da mãe e reflexões sobre seus hábitos cotidianos.

As referências às aparições foram registradas durante um período identificado na obra como "crise espiritual", que se estendeu do início de 2021 ao fim de 2022. Francisco chegou a escrever sobre as circunstâncias que o atormentavam, mas parte dessas informações aparece no livro apenas de maneira indireta.

Apesar de reunir registros de mais de três décadas, o diário apresenta poucas referências a acontecimentos internacionais ou a episódios importantes da administração do Vaticano. As anotações se concentram principalmente na vida pessoal e espiritual do religioso.

A publicação foi organizada pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e antigo colaborador de Bergoglio. Fernández já sabia da existência do caderno por conversas com Francisco, mas somente após a morte do pontífice pediu autorização ao papa Leão XIV para consultar o material.

O cardeal selecionou os registros que considerou mais relevantes, entre eles temas recorrentes nas reflexões do religioso. Dos escritos reunidos, 86 páginas correspondem ao período anterior ao pontificado, iniciado em março de 2013, e outras 55 foram produzidas enquanto Francisco era papa.

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Parte do conteúdo original, porém, permaneceu fora da publicação. Segundo Fernández, Bergoglio utilizava códigos para registrar determinados assuntos reservados, e essas passagens não puderam ser decifradas.