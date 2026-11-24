Gisèle Pelicot afirmou ter sido "novamente humilhada" depois que imagens suas nua foram enviadas à imprensa para promover um livro sobre controle coercitivo.

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A mulher de 73 anos disse à emissora francesa BFM TV que pretende tomar medidas legais contra a editora e a autora do ensaio.

Pelicot ganhou destaque internacional quando abriu mão do direito ao anonimato no julgamento de seu então marido, Dominique, condenado a 20 anos de prisão por drogá-la e estuprá-la, além de permitir que outros homens a violentassem enquanto ela estava inconsciente.

A editora pediu desculpas e afirmou que deixaria de imprimir e promover a obra após uma "comunicação infeliz e inadequada".

Pelicot disse à BFM: "Estou profundamente chocada com o fato de imagens da parte mais íntima da minha vida privada estarem sendo divulgadas e exploradas para fins comerciais".

"Hoje me vejo novamente humilhada, exposta e ferida, como se o sofrimento do julgamento já não tivesse sido suficiente", afirmou.

O livro foi escrito por Sabine Prokhoris, filósofa e psicanalista que já criticou anteriormente o movimento Me Too.

Veículos de comunicação franceses noticiaram que a Tinbad, uma pequena editora de Paris, enviou por e-mail fotos de Pelicot nua, feitas por seu ex-marido, a alguns órgãos de imprensa, para promover o livro.

Em comunicado publicado em seu site, a Tinbad afirmou que não haverá novas tiragens do livro além dos 280 exemplares que já estão em circulação.

"Apresentamos nossas mais sinceras desculpas à senhora Gisèle Pelicot", afirmou a editora. A empresa também pediu desculpas à autora da obra.

A Tinbad declarou que "nenhuma imagem de estupro ou vídeo pornográfico" foi enviada à imprensa.

A agência de notícias francesa AFP citou a apresentação do livro, segundo a qual o controle coercitivo seria "um dos pilares da ortodoxia do movimento Me Too".

"Essas situações psicológicas, fundamentalmente ambíguas por natureza, envolvem ambas as partes de maneira igualmente responsável, embora não simétrica", afirma o texto.

O advogado de Pelicot, Christophe Bigot, disse à BFM que o livro "coloca em dúvida sua condição de vítima".

Prokhoris disse à AFP que atribuía "total responsabilidade" pela campanha promocional "inadequada" à editora.

Cinquenta homens foram condenados ao lado do ex-marido de Pelicot em 2024, em um caso que a transformou em um símbolo feminista mundial.

Depois que seu marido foi preso por filmar secretamente por baixo das saias de mulheres em um supermercado, ela descobriu que havia sido repetidamente estuprada por dezenas de homens, incluindo o próprio marido, enquanto estava inconsciente, ao longo de quase uma década.

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Pelicot afirmou que decidiu abrir mão do direito ao anonimato para mostrar que "a vergonha precisa mudar de lado", das vítimas para os agressores.