A norte-americana Allison Lynn Anderson, de 36 anos, morreu após ser atacada por um grupo de cães em uma região rural de Cartersville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mãe de três filhos e ex-integrante do Exército americano, ela foi encontrada sem vida em um campo no dia 16 de novembro.

O caso veio à tona após a divulgação dos primeiros resultados da autópsia pelo Departamento de Investigação da Geórgia (GBI). Os exames apontaram que Allison sofreu ferimentos fatais provocados por mordidas de cães.

As autoridades foram acionadas por volta das 9h para atender a uma ocorrência envolvendo uma mulher inconsciente em uma área próxima à Dogwood Trail Southwest. Ao chegarem ao endereço, policiais encontraram a vítima, que já estava morta.

A investigação identificou animais suspeitos de participação no ataque. Alguns dos cães foram localizados e encaminhados ao Controle de Animais do Condado de Bartow. Até o momento, porém, o número exato de animais envolvidos não foi divulgado.

Também não há informações oficiais sobre quem seria o responsável pelos cães ou quais circunstâncias provocaram o ataque.

Filha da vítima faz desabafo após tragédia

A morte de Allison deixou os três filhos em luto. Uma das filhas, Miley Garner, de 20 anos, relatou a dor de perder a mãe em circunstâncias violentas. A jovem está grávida e revelou que Allison não chegou a descobrir que seria avó pela primeira vez.

Em entrevista repercutida pela imprensa americana, Miley demonstrou indignação com a situação e cobrou responsabilização dos proprietários dos animais.

Allison havia ingressado no Exército dos Estados Unidos em 2007, onde atuou como socorrista de combate. Familiares e pessoas próximas a descreveram como uma mulher de personalidade marcante, generosa e apaixonada por atividades ao ar livre, música e canto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia