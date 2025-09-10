Ataques de pitbull continuam; desta vez, cachorro matou bebê dentro de casa

No mesmo dia, um cão pitbull matou uma cadela de pequeno porte em 31/10 no bairro Retiro, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Por serem chocantes, as imagens circularam na imprensa com efeito para embaçá-las. O tutor foi autuado porque o pitbull estava sem focinheira, uma exigência da lei para a proteção do público. Foto: Reprodução de vídeo