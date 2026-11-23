O Exército dos Estados Unidos pretende detonar cerca de cinco toneladas de explosivos deteriorados no estado de Iowa, apesar de determinação judicial suspender o procedimento. Integrantes das Forças Armadas relatam que a carga química está instável e apresenta perigo iminente de detonação descontrolada.

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Documentos enviados à Justiça informam a intenção militar de recorrer a uma exceção de emergência para realizar a queima na quarta-feira (25/11), na fábrica Iowa Army Ammunition Plant, em Middletown.

A decisão levou o termo “Exército dos Estados Unidos” à lista dos mais buscados no Google Brasil nesta segunda-feira (23/11). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas duas horas.

A detonação ocorreria na sexta-feira (20/11), mas um tribunal federal de apelações barrou a autorização após questionamento de organizações civis. Militares afirmam que o frio previsto, com marcas inferiores a -1°C, amplia a chance de explosão acidental. As portas do bunker foram retiradas durante os trabalhos prévios, expondo os recipientes à oscilação térmica.

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O material estocado é azida de chumbo, componente volátil usado na produção de munições. Em março, trabalhadores acharam dezenas de recipientes danificados no complexo. A cristalização aumentou a instabilidade do produto. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) avaliou fórmulas químicas para neutralizar o composto, mas a manipulação física elevaria o risco de detonação fatal.

Contestações ambientais

Organizações de defesa do meio ambiente, como Iowa Environmental Council e Sierra Club, criticam a condução do plano. Os grupos afirmam que alternativas seguras foram descartadas sem análise profunda e denunciam falhas nos avisos à população. Advogados da Earthjustice declararam que o governo buscou atalhos jurídicos em vez de oferecer transparência e segurança aos moradores da região.

O governo defende que normas para resíduos perigosos deixam de vigorar diante de riscos imediatos com explosivos. Representantes jurídicos afirmaram em processo que "a proteção da saúde humana e do meio ambiente exige ação agora, não demora."

Middletown abriga cerca de 400 moradores, mas comunidades vizinhas também correm risco diante da fuligem tóxica. Avisos oficiais informam que a explosão causará uma nuvem com partículas de chumbo prejudiciais a seres humanos e animais. Tremores rápidos podem quebrar janelas antigas.

A população recebeu instruções preventivas com medidas práticas, como permanecer em locais fechados com portas e janelas vedadas; abrigar animais em áreas protegidas; e higienizar veículos, parapeitos e áreas externas após a dispersão da fumaça.

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Alguns habitantes de Middletown receberam orientação para sair da área temporariamente. Conforme a BBC, a recomendação anterior pedia desocupação dos imóveis por seis horas durante a detonação, até o assentamento da poeira.