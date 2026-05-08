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Drone de guerrilha com explosivos é encontrado próximo ao principal aeroporto da Colômbia

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AFP
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Repórter
08/05/2026 12:52

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Um drone com fibra óptica e carregado com explosivos foi encontrado perto do maior aeroporto internacional da Colômbia e atribuído, pela inteligência militar, a guerrilheiros responsáveis por uma onda de ataques durante a campanha presidencial, disse uma fonte militar à AFP nesta sexta-feira (8). 

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As autoridades encontraram o dispositivo na quarta-feira, a 5,4 quilômetros da base aérea militar de Catam, perto do Aeroporto Internacional El Dorado, em meio ao aumento da violência de grupos armados na preparação para as eleições presidenciais de 31 de maio. 

"Os indícios (da presença do drone) vieram da Procuradoria de Cauca", disse um oficial do exército à AFP.

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als/lv/nn/aa

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