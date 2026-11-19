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Satélites registraram 37,5 milhões de toneladas de sargaço pelágico no oceano Atlântico em maio passado. A faixa contínua de algas marrons se estendeu da costa da África Ocidental até o golfo do México. A formação recebeu o nome de Grande Cinturão de Sargaço do Atlântico e não existia há 15 anos.

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Antes restritas ao mar dos Sargaços, uma área quente e pobre em nutrientes, essas algas flutuavam como uma curiosidade ecológica. O avanço acelerado da espécie transformou esse cenário em diversas regiões oceânicas.

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Expansão recorde e nutrientes terrestres

Uma pesquisa publicada na revista "Harmful Algae", conduzida pelo Harbor Branch Oceanographic Institute da Florida Atlantic University, reuniu quatro décadas de dados de satélite e análises químicas. O estudo documenta o crescimento acelerado da biomassa vegetal.

Desde a primeira grande aparição em 2011, o evento se amplia quase todos os anos, com exceção de 2013. Em 2025, o cinturão atingiu a marca recorde de 8.850 quilômetros de extensão, número que supera o dobro da largura dos Estados Unidos continentais.

O avanço das algas ocorre pelo aporte massivo de nitrogênio e fósforo. Em águas férteis, o volume vegetal dobra em onze dias. Entre 1980 e 2020, o teor de nitrogênio nos tecidos do sargaço subiu 55%, enquanto a proporção entre nitrogênio e fósforo avançou 50%.

O fornecimento de adubo mudou de origem: descartes agrícolas, esgoto e depósitos da atmosfera superaram os processos marinhos naturais. O rio Amazonas tem papel decisivo. Suas cheias lançam grandes cargas de nutrientes no Atlântico e aceleram as algas, enquanto períodos de seca contêm a proliferação.

Transporte por correntes e impactos costeiros

Correntes marítimas como a Loop Current e a Corrente do Golfo empurram as massas de sargaço até o golfe do México. Nutrientes trazidos pelos rios Mississippi e Atchafalaya já haviam provocado acúmulos históricos na região, incluindo a paralisação de uma usina nuclear na Flórida em 1991.

A National Oceanic and Atmospheric Administration classifica o sargaço como habitat vital para mais de cem espécies, entre peixes e tartarugas marinhas. Apesar dessa função na natureza, o excesso gera danos severos ao atingir as praias das Antilhas e da Guiana Francesa.

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Ao encalhar, a matéria orgânica apodrece e libera sulfeto de hidrogênio tóxico, danifica recifes de corais e cria zonas mortas na água. A decomposição também emite gás metano e outros gases de efeito estufa. Diante da eutrofização global, pesquisadores cobram monitoramento internacional, modelos climáticos aprimorados e corte no despejo de nutrientes fluviais.