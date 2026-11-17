Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Viola Menichetti, de 16 anos, e o pai, Marco Menichetti, viajaram para Carcoforo, na Valsesia, na Itália, em 4 de janeiro de 2025. Como o quarto do hotel ainda não estava pronto para o check-in, os dois decidiram fazer uma caminhada e chegaram a um mirante a cerca de dois mil metros de altitude.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao iniciarem o retorno antes do anoitecer, o caminho sumiu na neve. Marco avançou com cuidado para verificar a profundidade de um desnível e despencou em um precipício de 50 metros. Ele colidiu contra a parede rochosa e tentou se segurar em uma árvore antes de cair gravemente ferido.

Leia Mais

O impacto causou fraturas pelo corpo, trauma craniano, perfurações nos pulmões e ferimentos graves em uma perna. Sem sinal telefônico e perdendo sangue pela cabeça, Marco chamou a filha para descer e conter a hemorragia. Viola desceu pela encosta, machucou a perna na descida e alcançou o pai para estancar o ferimento.

Caminhada no gelo para pedir socorro

Diante do frio e da chegada da noite, Marco orientou a filha a ir até o povoado pedir ajuda. Viola enviou a própria localização pelo WhatsApp antes de partir. Durante o trajeto, a jovem afundou na neve e perdeu uma das botas. Sem tempo para procurar o calçado, ela caminhou cerca de meia hora com o pé descalço no gelo.

O aparelho recuperou o sinal durante o percurso e Viola contatou os serviços de emergência informando a localização do pai. Ela chegou ao hotel com a mão e o pé quase congelados. Marco permaneceu cerca de três horas com as pernas presas na neve e usou a lanterna do celular para sinalizar sua posição no escuro.

A equipe de socorristas enfrentou obstáculos causados pela escuridão, pela mata densa e pela presença de uma teleférica. Uma primeira aeronave não conseguiu pousar, exigindo a intervenção de um helicóptero vindo de Aosta. O atraso de mais trinta minutos no atendimento teria provocado a morte de Marco.

Recuperação e retomada das atividades

Pai e filha foram levados a hospitais diferentes. Enquanto o pai permanecia na unidade de terapia intensiva, a adolescente dizia à mãe: "Mãe, eu fiz tudo o que foi possível pelo papai". Pela bravura demonstrada na montanha, Viola recebeu uma homenagem concedida pelo presidente da República.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marco passou meses acamado antes de utilizar cadeira de rodas e muletas. Ele retomou a rotina profissional como consultor ambiental na área de mobilidade sustentável e voltou a ensinar futebol para os internos do presídio juvenil Beccaria, em Milão, por meio da Fundação Francesca Rava.