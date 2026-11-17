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Dois adolescentes alemães, de 15 e 18 anos, foram resgatados de helicóptero durante a noite de 15 de novembro no Großglockner. A montanha mais alta da Áustria tem 3.800 metros de altitude e serviu de cenário para a tentativa de subida da dupla.

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Os jovens iniciaram a travessia sem os conhecimentos de alpinismo exigidos pelo local. Eles também não tinham experiência prévia nem o material necessário para enfrentar um percurso dessa complexidade.

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As dificuldades começaram ainda na subida da montanha. Mesmo enfrentando problemas logo no início, os dois continuaram o trajeto rumo ao topo.

O cenário se complicou durante a descida. Com a chegada da noite, os jovens perderam a orientação e as forças, incapazes de encontrar o caminho de volta.

O alerta aos serviços de emergência ocorreu por volta das 18h30. Os veículos de imprensa locais "Allgäuer Zeitung" e "Salzburg24" divulgaram os fatos.

Mobilização dos serviços de resgate

Os profissionais do serviço de resgate de montanha de Kals am Großglockner intervieram primeiro. A equipe estabeleceu contato telefônico com os adolescentes para orientar os passos iniciais.

Durante a primeira etapa, os socorristas guiaram a dupla à distância. As instruções por telefone indicaram como avançar para alcançar uma área de menor altitude.

O quadro piorou nas horas seguintes. Quando os jovens desceram até cerca de 2.800 metros, a equipe constatou o esgotamento e a desorientação da dupla para seguir por meios próprios.

Com o avanço do cansaço, os socorristas acionaram o helicóptero de emergências austríaco Christophorus 7 para completar a operação.

Localização e atendimento médico

A aeronave localizou os jovens perto da trilha Mürztalersteig e realizou o resgate imediato.

Ambos estavam ilesos após a chegada da equipe aérea. Apesar de não apresentarem lesões corporais, os dois estavam completamente encharcados e exibiam sintomas de hipotermia leve.

Posteriormente, os próprios jovens admitiram aos socorristas a falta de conhecimento e de experiência para realizar a escalada. O contato para pedir ajuda evitou consequências mais graves.

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O episódio expôs os perigos de encarar rotas de alta montanha sem preparo físico, técnico e equipamentos adequados. Essa conduta coloca em perigo os aventureiros e os integrantes das equipes mobilizadas para o salvamento.