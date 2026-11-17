Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

No Parque Nacional de Yosemite, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, uma tarde de caminhada transformou-se em uma operação de socorro coletivo. O caso ocorreu no Half Dome, monólito de granito situado a quase 1.500 metros acima do vale, conforme relatou o jornal "SFGATE".

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No último dia 12 de outubro, pouco depois das 14h, nuvens cinzentas cobriram o céu e ventos fortes atingiram a crista rochosa. Brian Moran e o filho Ian, de 20 anos, estavam na base dos cabos de aço da rota após descerem do cume da formação rochosa.

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Um grito vindo do alto interrompeu o percurso da dupla. A cerca de três quartos da parede equipada, uma mulher perdeu o apoio e deslizou pelo granito em direção a um abismo vertical. Ela tentou frear com os braços e parou de forma inesperada na encosta. Ao jornal "SFGATE", Brian contou: "Continuava gritando: 'Não, não, não!', porque tinha certeza de que ela ia morrer. Então, contra todas as expectativas, ela parou. Eu não conseguia acreditar".

Mobilização e corrente humana

Imobilizada em um trecho inclinado, a vítima necessitava de amparo imediato. Ian subiu a rocha para alcançá-la usando apenas sapatilhas de escalada, pois havia deixado os equipamentos no acampamento durante a manhã. O pai advertiu o jovem para não se colocar em perigo.

O cenário se agravou quando o namorado da mulher abandonou a proteção dos cabos para tentar ajudá-la. O homem perdeu o equilíbrio e ficou preso em uma saliência estreita da rocha, elevando o número de pessoas em risco.

Ian pediu aos presentes que acionassem as equipes de emergência. Em seguida, avançou até o rapaz, segurou sua mão para dar firmeza e informou ao casal que a ajuda estava a caminho.

A iniciativa estimulou outros praticantes de trilha a formarem uma estrutura de apoio. Um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos coordenou as orientações de segurança. Os montanhistas reuniram materiais próprios:

Com o sistema montado, o veterano desceu até a mulher. O homem a guiou passo a passo pelo granito vertical até a linha dos cabos de aço, retirando a vítima do local antes do avanço do mau tempo.