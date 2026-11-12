Assine
overlay
Início Internacional
EUA

Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa feridos

De acordo com a imprensa local, uma pessoa foi morta e ao menos cinco foram baleadas

Publicidade
Carregando...
IM
ISABELLA MENON
IM
ISABELLA MENON
Repórter
12/11/2026 14:25

compartilhe

×
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após serem baleadas no Bairro de Logan Circle, em Washington, nos EUA, próximo à Casa Branca
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após serem baleadas no Bairro de Logan Circle, em Washington, nos EUA, próximo à Casa Branca crédito: KEN CEDENO / AFP

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Polícia Metropolitana de Washington foi acionada nesta quinta-feira (12) após relatos de um tiroteio na região do cruzamento da 15th Street com a P Street, no noroeste da capital americana, a menos de dois quilômetros da Casa Branca. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a imprensa local, uma pessoa foi morta e ao menos cinco foram baleadas. 

A ocorrência, segundo a corporação, evoluiu para uma situação de barricada em um prédio, onde uma pessoa estaria entrincheirada. Uma equipe de resposta a emergências foi mobilizada para atuar no local. 

Leia Mais

De acordo com a NBC News, o atirador está em um apartamento acima de uma academia, onde os ataques teriam começado. 

Viaturas policiais cercaram a região, enquanto helicópteros sobrevoavam a área. As autoridades isolaram o entorno e orientaram a população a evitar o local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

ataque ataque-a-tiros eua feridos policia tiros tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay