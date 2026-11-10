Arca de Noé: relato de madeira carbonizada a 9 metros de profundidade na Turquia reacende hipótese bíblica, mas não resolve a principal dúvida sobre o achado
Pesquisadores encontram fragmentos a nove metros de profundidade e iniciam datação por carbono para desvendar um dos maiores enigmas bíblicos
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Pesquisadores do projeto Noah’s Ark Scans anunciaram a extração de fragmentos de madeira carbonizada a cerca de nove metros de profundidade na formação geológica de Durup?nar. A área fica ao pé do cume do Monte Ararat, no lado sul em direção à fronteira iraniana, na Anatólia.
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A descoberta ocorreu durante perfurações de solo realizadas entre junho e setembro de 2026 por uma equipe liderada pelo professor de arqueologia Cenker Atila. As amostras foram enviadas a um laboratório para identificação da espécie de árvore e datação por carbono 14, já que a origem do material permanece desconhecida.
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Estrutura geológica e narrativa bíblica
A formação de Durup?nar gera debates científicos desde 1959, ano de sua descoberta. O local apresenta um formato peculiar que lembra uma embarcação e mede 157 metros de comprimento, extensão que coincide com a descrição bíblica da Arca de Noé.
Nos capítulos 6 a 9 de "Gênesis", primeiro livro da Bíblia, Deus ordena que Noé construa uma arca de madeira para abrigar a família e animais diante do dilúvio. Segundo o relato, a embarcação encalhou no Monte Ararat após mais de duzentos dias de navegação.
Hipóteses sob avaliação
Integrantes da pesquisa ressaltam que a profundidade em que o material foi encontrado não determina diretamente a idade do objeto. O processo de formação da camada sedimentar, o eventual transporte do conteúdo por forças naturais e a relação com outros vestígios vizinhos precisam ser examinados.
O fundador da Noah’s Ark Scans e vice-presidente do projeto, Andrew Jones, avaliou que ainda é cedo para conclusões taxativas. Jones explicou que o material pode representar partes queimadas da arca, mas também pode se tratar de restos de uma fogueira feita séculos atrás por um pastor abrigado no local.
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A equipe segue com a análise laboratorial de centenas de amostras e testemunhos recolhidos na área. A conclusão do relatório com as observações e novos registros de radar obtidos no terreno deve ocorrer nos próximos meses.