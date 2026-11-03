Robô criado para explorar tocas de vombates ganha missão inesperada na Turquia e entra em uma busca ligada ao mistério da suposta localização da Arca de Noé

O doutor Robert Ross, da Universidade La Trobe, na Austrália, desenvolveu um pequeno robô para adentrar tocas de vombates. A proposta visava estudar com precisão essa família de marsupiais diprotodontes. Contudo, o equipamento mudou de rumo e assumiu uma nova missão: buscar a Arca de Noé, embarcação citada na Bíblia para salvar a família de Noé e pares de animais do dilúvio.

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A mudança começou quando Ross encontrou uma publicação da equipe internacional de pesquisa "Noah’s Ark Discovery". O grupo procurava uma tecnologia para examinar o solo detalhadamente. Diante desse chamado, o pesquisador iniciou uma parceria que completa quase dez meses de trabalho conjunto.

Escavações no Monte Ararat

Atualmente, o dispositivo opera no sítio arqueológico Durapinar, situado nas proximidades do Monte Ararat, na Turquia. O time de cientistas perfura a terra para coletar amostras de uma formação geológica com formato de barco, estrutura que alguns especialistas associam à arca bíblica.

Ross expressou entusiasmo sobre o impacto dos trabalhos e declarou: “poderia ser o descobrimento arqueológico do século, mas, tanto se o sítio arqueológico resultar ser a Arca de Noé como se for algo completamente diferente, é emocionante ver como nossa tecnologia ajuda os pesquisadores a investigar e compreender melhor o que há ali”.

Recursos do robô Gopher

Batizado de Gopher, o equipamento reúne instrumentos desenvolvidos para operar em locais confinados:

câmeras de gravação impermeáveis;

sensores ambientais;

capacidade de coletar informações a até 25 metros de profundidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ross avalia que o robô Gopher será muito útil no futuro. O engenheiro planeja utilizar o aparelho tanto no estudo da fauna silvestre quanto em novas pesquisas arqueológicas.