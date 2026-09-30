Arca de Noé: tecnologia pode revelar mistério em montanha na Turquia

Uma pesquisa arqueológica na Turquia investiga uma formação rochosa de 157 metros que, após 4.300 anos, pode revelar o paradeiro da Arca de Noé. O projeto “Noah's Ark Scans”, autorizado pelo governo local, foca seus estudos em uma estrutura com formato de barco perto do Monte Ararat.

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Localizada no distrito de Do?ubayaz?t, a formação Durup?nar foi identificada pela primeira vez em 1959, por meio de fotografias aéreas do capitão ?lhan Durup?nar. O estudo atual é dirigido pelo arqueólogo prof. dr. Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet.

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A equipe científica utiliza tecnologias como georradar (GPR), tomografia de resistividade elétrica (ERT) e LiDAR para mapear o subsolo. O método evita a necessidade de escavações imediatas e é complementado por análises químicas do solo.

Levantamentos geofísicos já revelaram estruturas abaixo da superfície com ângulos retos e compartimentos semelhantes a salas. Essas formações estão localizadas a nove metros de profundidade.

Amostras de solo coletadas em 2024 e analisadas em laboratório indicaram uma concentração de matéria orgânica quase três vezes maior no interior da estrutura em comparação com a área externa.

Quais os próximos passos?

O estudo também analisa blocos de pedra perfurados encontrados no povoado de Arzap. Pesquisadores apontam a possibilidade de serem âncoras de arrasto, conhecidas como "drogue stones", utilizadas por embarcações antigas.

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Segundo a equipe do projeto, eventuais escavações arqueológicas no local só serão realizadas após a conclusão dos testes de perfuração e do mapeamento geofísico completo da área.