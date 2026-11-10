Frutas viram alvo de investigação em feiras na Espanha, e suspeitas sobre a origem e o armazenamento dos produtos acendem um alerta para os consumidores

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O Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil, conhecido como Seprona, iniciou uma apuração sobre a comercialização irregular de bananas comuns apresentadas como plátanos das Canárias. As apurações motivaram a abertura de diligências judiciais em Elche contra dois homens espanhóis, de 47 e 57 anos.

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A dupla vendia frutas retiradas previamente da cadeia de consumo humano. O material tinha como destino inicial a nutrição animal em uma propriedade rural situada em Torrellano, no município de Elche, província de Alicante.

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Desvio de alimentos para animais

Um operador atacadista repassava bananas e outras frutas descartadas para criadores alimentarem plantéis. Os agentes constataram que uma exploração de ovinos e caprinos retirava quantias expressivas de carga, apesar de registrar poucos animais e passar longos intervalos sem nenhum rebanho.

Os alimentos ficavam empilhados junto aos bichos e seus dejetos. Em razão da retirada prévia da cadeia humana e da manipulação sem condições higiênico-sanitárias, a mercadoria apresentava risco direto de contaminação.

Um segundo suspeito comparecia ao local com um furgão para carregar os lotes. O veículo rodava sem limpeza nem desinfecção prévia, sendo o mesmo automóvel empregado nas tarefas agrícolas e pecuárias da rotina.

Comercialização em feiras livres

A fruta recebia novo empacotamento em caixas descartadas antes de seguir para feiras de rua nas províncias de Alicante e Valência. O produto chegava ao público com a aparência de plátano das Canárias, acondicionado em caixas serigrafadas com a marca original e com etiquetas autênticas preservadas em várias peças.

A autoridade policial atribui aos investigados três infrações penais:

A Seção de Instrução do Tribunal de Instância de Elche recebeu os autos do procedimento investigatório conduzido pela Guarda Civil.