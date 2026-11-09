França acusa o Irã de hackear refrigeradores de supermercados

A França acusou o Irã de estar por trás de ataques cibernéticos que afetaram geladeiras e freezers de supermercados.

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Em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (9/11), o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que o ataque foi realizado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Ele descreveu o ataque como "sem precedentes, tanto em sua escala quanto em seu nível de agressividade", acrescentando que o país "implementará sanções, em nível europeu, contra todos os responsáveis por esse ataque".

O ataque cibernético, ocorrido no mês passado, fez com que geladeiras e freezers em centenas de supermercados por toda a França aumentassem de temperatura, resultando na perda de alimentos frescos e congelados, com um prejuízo estimado em milhões de euros.

Na semana passada, dezenas de supermercados em outros sete países europeus também foram afetados por um ataque cibernético que teve como alvo geladeiras e freezers. Não se sabe se os episódios estão relacionados.

O Irã ainda não respondeu às alegações de Barrot.

Paralelamente, a promotoria de Paris informou que foi aberta uma investigação contra o chefe de uma unidade cibernética ofensiva ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

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